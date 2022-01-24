«Вектор» будет проводить тесты на выявление штамма «омикрон»

Лаборатории ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в ближайшее время получат новое оборудование, которое сможет определять штамм «омикрон» при тестировании на коронавирусную инфекцию. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил начальник областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Пока, по словам Щербатова, «омикрон» на территории области не выявлен. Тем не менее в настоящее время отмечается тенденция к очередному росту заболеваемости коронавирусом.

— Заболеваемость коронавирусом за неделю — 1,7 тысячи случаев, — приводит данные Щербатов. — Мы получили незначительный рост заболеваемости на 2%. Среднесуточный недельный темп прироста — 0,25%, коэффициент распространения — больше 1, что свидетельствует о напряженной, сложной обстановке с тенденцией к росту. Активно проводится тестирование населения, мониторинг масочного режима. Несоблюдение масочного режима в целом по области составляет 37%. Уважаемые коллеги, я убедительно попрошу усилить контроль за соблюдением всех ограничительных и профилактических мероприятий, так как идет тенденция к нарастанию, считаю, что в эту неделю мы значительно прирастем по количеству случаев.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели после религиозного праздника Крещения в масштабах страны был зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом: 19 января — 33,8 тысячи новых случаев, 20-го — 38,8 тысячи, 21-го — 49,5 тысячи, 22-го — 57,2 тысячи, 23-го — 62,3 тысячи. По Новосибирской области, по данным регионального Минздрава, общее количество заболевших ковидом составляет 100,8 тысячи человек, за последние сутки выявлены 242 новых случая. Госпитализированы 52 пациента.

Тем не менее пока областное правительство не вводит новые ограничительные меры.

— По статистике, все предпосылки для начала пятой волны есть, — заявляет губернатор Андрей Травников. — Пока ситуация не подталкивает к новым ограничительным мерам. Но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного выполнения действующих мер санитарной безопасности.

По информации, озвученной в ходе оперативного совещания, на прошлой неделе по результатам повторного тестирования более 6 тысяч учащихся 174 школ Новосибирска, у 34 подростков выявлен положительный или сомнительный результат. Неделей ранее по результатам тестирования были выделены 35 учеников, ковид подтвердился у 3. Всего заболевание зафиксировано у 174 школьников, 170 классов находятся в дистанционном режиме, 3 школы полностью переведены на дистанционный режим (№41, 175 и 207) и еще одна школа (№34) переведена на дистанционный режим в связи с ОРВИ. В детсадах — 30 заболевших детей, карантин объявлен в 40 группах. В масштабах области выявлены 375 заболевших в общеобразовательных организациях, из них 334 ребенка и 41 взрослый. В режим дистанционного обучения переведены 314 классов в 120 образовательных организациях. В дошкольных учреждениях 85 заболевших, из них 49 детей и 36 взрослых. На карантин закрыты 63 группы в 50 образовательных организациях. В учреждениях допобразования 2 заболевших в 2 образовательных организациях. Приостановлена деятельность дошкольного учреждения в Искитиме: 13 групп заболевших детей. Частично приостановлена деятельность 33 дошкольных образовательных организаций в 40 группах — 386 заболевших ОРВИ детей. В 19 образовательных организациях в 32 классах — 307 заболевших детей. В настоящее время однократно привит 91% педагогических работников, завершили вакцинацию около 98%. По учреждениям профессионального образования на больничном находятся 1,1 тысячи человек, закрытых учреждений нет, работают в штатном режиме.