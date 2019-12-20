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Мэр Новосибирска пообещал не допустить мусорного коллапса

Сегодня почти во всех районах города происходит смена субподрядчиков. Они уходят и забирают свое контейнерное хозяйство.
  • 20/12/2019, 13:26
Мэр Новосибирска пообещал не допустить мусорного коллапса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание со специалистами профильных департаментов мэрии, главами районов (округа), представителями областного правительства и регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», на котором обсуждалась ситуация с вывозом мусора с территории города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— У нас впереди Новый год и каникулы. В последнее время обострились отношения между некоторыми хозяйствующими субъектами, занимающимися вывозом ТКО, и нас волнует ситуация, как мы переживем праздники. Мы не можем позволить, чтобы за каникулы город превратился в мусорную свалку, поэтому нам необходимо разработать четкий алгоритм, чтобы не допустить коллапса. Эта проблема не ограничивается праздниками, она переходит на следующий год, — отметил мэр Анатолий Локоть.

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По словам заместителя мэра Олега Клемешова, сегодня почти во всех районах города происходит смена субподрядчиков – перевозчиков ТКО. Прежние уходят с рынка 31 декабря и забирают свое контейнерное хозяйство, на их место пока не во всех районах найдена замена. Представители регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» заявили, что до конца года будет установлено 5 тысяч новых контейнеров, закуплены мусоровозы, однако времени для реализации планов остается слишком мало. Мэр потребовал от регионального оператора завершить все работы до нового года.

Глава города Анатолий Локоть отметил, что по итогам совещания будет направлено обращение в адрес губернатора Новосибирской области с просьбой совместными усилиями найти решение.

Анатолий Локоть: Вытеснять с рынка «Спецавтохозяйство» — чревато

— Кроме того, нас беспокоят процессы, которые происходят на этом рынке услуг: муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» вытесняют с рынка, хотя оно неоднократно доказывало свою конкурентоспособность. Я обеспокоен этой ситуацией. Именно МУП «САХ» в прошлом году спасло город от коллапса в новогодние каникулы, взяло на себя очень серьезную нагрузку и справилось с задачей. Это наша палочка-выручалочка, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Глава города поручил проработать вопрос привлечения по необходимости и в эти новогодние каникулы МУП «Спецавтохозяйство» к уборке города от мусора.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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