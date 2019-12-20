Мэр Новосибирска пообещал не допустить мусорного коллапса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание со специалистами профильных департаментов мэрии, главами районов (округа), представителями областного правительства и регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск», на котором обсуждалась ситуация с вывозом мусора с территории города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
— У нас впереди Новый год и каникулы. В последнее время обострились отношения между некоторыми хозяйствующими субъектами, занимающимися вывозом ТКО, и нас волнует ситуация, как мы переживем праздники. Мы не можем позволить, чтобы за каникулы город превратился в мусорную свалку, поэтому нам необходимо разработать четкий алгоритм, чтобы не допустить коллапса. Эта проблема не ограничивается праздниками, она переходит на следующий год, — отметил мэр Анатолий Локоть.
Глава города Анатолий Локоть отметил, что по итогам совещания будет направлено обращение в адрес губернатора Новосибирской области с просьбой совместными усилиями найти решение.
Глава города поручил проработать вопрос привлечения по необходимости и в эти новогодние каникулы МУП «Спецавтохозяйство» к уборке города от мусора.
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
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