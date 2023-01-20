В регионах рост ставки по льготной ипотеке будет ощущаться слабо

— Льготная ипотека, стартовавшая в 2020 году в качестве антикризисной меры, выступает альтернативой базовым программам. Ипотека с господдержкой, семейная ипотека от 5,5%, ипотека для IT-специалистов со ставкой от 4,5% — это варианты приобретения недвижимости на комфортных условиях.

Предполагаю, что в 2023 году льготная ипотека по-прежнему останется самой удобной и выгодной для покупки жилья, при этом главным драйвером спроса будет семейная ипотека. «ДОМ.РФ» в декабре 2022-го информировал, что 155 000 семей в минувшем году купили жилье по программе «Семейная ипотека». Теперь, когда программа доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми, финансовый институт прогнозирует рост выдачи кредитов на 30 000 в год.

Ставка по льготной ипотеке хотя и поднялась с 7 до 8%, все же останется самой привлекательной на фоне ставок по базовым программам, которые держатся на уровне 11-12%. Рост ставки по льготной ипотеке почувствуют в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других мегаполисов, где цены на недвижимость традиционно высокие. В регионах, а именно там необходимо поддерживать спрос на жилье, изменения будут слабо ощутимы. К примеру, вы покупаете квартиру за 5 млн рублей с первоначальным взносом 15% сроком на 15 лет. Если ипотечная ставка ― 7% годовых, то ваш ежемесячный платеж составит 32 950 рублей. При ставке 8% годовых платеж будет 35 549 рублей. Разница незначительная ― 2599 рублей.

У медали есть и другая сторона: с 2023 года приобрести жилье по программе господдержки возможно только один раз. Думаю, этот факт несколько снизит количество инвесторов на рынке недвижимости.

Полагаю, вторичный рынок на продление льготной ипотеки отреагирует снижением стоимости, поэтому часть клиентов выберет для покупки вторичку. Важно понимать, что далеко не каждый собственник будет готов предоставлять дисконт, поэтому это явление не выйдет в тренд.