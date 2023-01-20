Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

Редакция Infopro54 проанализировала, насколько этому критерию соответствуют действующие новосибирские областные и городские чиновники и депутаты Госдумы, избранные на территории региона. Данные брались из официальных биографий, размещенных на сайтах органов власти и политических партий.
По информации на официальном сайте Госдумы, Новосибирскую область представляют девять депутатов, включая тех, кто был избран по совместным с другими регионами спискам политических партий. Как следует из официальных биографий, на сайтах партий, от которых выдвинуты депутаты, в полной мере критерию спикера соответствуют трое из них (в алфавитном порядке):
Что касается остальных депутатов — Александр Аксененко (СР), Максим Гулин («Новые люди»), Александр Жуков, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев (все ЕР) — то данных о прохождении ими срочной службы на партийных сайтах обнаружить не удалось.
Тем не менее некоторые из них в связи со спецоперацией проявили определенную активность. В частности, единоросс Дмитрий Савельев заявил о готовности участвовать в спецоперации как доброволец. Его однопартиец Олег Иванинский неоднократно выезжал на Донбасс в качестве врача-волонтера. Кроме того, реготделения всех парламентских партий участвуют в сборе помощи для военнослужащих.
По информации с сайта регионального правительства, губернатор области Андрей Травников с 1990 по 1992 год служил в Вооруженных силах СССР. Из семерых его заместителей информация о прохождении службы есть у четверых. Как следует из биографий, срочную службу прошли Владимир Знатков (1978-1980 годы), Юрий Петухов (1986-1988 годы), Сергей Нелюбов (1987-1989 годы).
Наиболее обширная военная биография ― у экс-министра Игоря Яковлева.
— В 1992 году окончил Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (специализация ― инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники), — сообщается на правительственном сайте. — 1992-2003 годы ― служба в Вооруженных силах РФ.
Сам Яковлев в настоящее время находится на передовой, но не военной, а политической: по основной версии, его повышение с министра до вице-губернатора связано с предстоящими в 2023 году выборами главы региона.
Информации о прохождении военной службы нет в отношении вице-губернаторов Сергея Семки и Романа Теленчинова.
Что касается «этажа ниже», а именно министров регионального правительства, то «военная биография» на сайте имеется только у главы Минспорта Сергея Ахапова.
— 1987-1991 годы — инструктор по подводному спорту, спортсмен сборной команды СССР по подводному спорту Новосибирского комитета ДОСААФ, г. Новосибирск, — сообщается на сайте. — 1998–2010 годы — служба в Вооруженных силах Российской Федерации (старший тренер СКА г. Новосибирска).
Отсутствует соответствующая информация в отношении всех остальных министров: Виталия Голубенко (финансы), Андрея Клюзова (региональная политика), Евгения Лещенко (сельское хозяйство), Дениса Архипова (энергетика и ЖКЖ), Вадима Васильева (наука), Андрея Гончарова (промышленность и торговля), Алексея Колмакова (строительство), Анатолия Костылевского (транспорт и дорожное хозяйство), Льва Решетникова (экономическое развитие), Сергея Федорчука (образование), Константина Хальзова (здравоохранение), Сергея Цукаря (цифровое развитие), Евгения Шестернина (природные ресурсы и экология).
Среди глав районов области можно выделить шестерых с наиболее богатой военной биографией:
Кроме того, известно о прохождении военной службы главой Купинского района Владимиром Шубниковым (1973 год), Усть-Таркского района Сергеем Синяевым (1996-1998 годы), Чановского района Виктором Губером (1982 год).
Нет сведений: Сергей Черных (Венгеровский), Богдан Луцкий (Доволенский), Михаил Колотов (Здвинский), Юрий Саблин (Искитимский), Александр Гофман (Карасукский), Евгений Антипов (Коченевский), Петр Шилин (Кочковский), Олег Караваев (Куйбышевский), Павел Прилепа (Маслянинский), Сергей Субботин (Мошковский), Андрей Михайлов (Новосибиркий), Павел Буковинин (Обь), Олег Орел (Ордынский), Сергей Коростелев (Северный), Сергей Пыхтин (Тогучинский), Олег Конюк (Убинский), Сергей Овсянников (Черепановский), Александр Аппель (Чистоозерный).
Что касается главы города, то, как сообщается на сайте мэрии, в 1981 году выпускник НЭТИ Анатолий Локоть пришел инженером в НИИ электронных приборов (НИИЭП). Предприятие в те годы участвовало в разработке электронно-вычислительной техники, системы ближней локации комплекса зенитной ракетной системы С-300.
— В 1982 году специалист был призван в армию, в звании старшего лейтенанта Анатолий Локоть прослужил два года командиром подразделения в радиотехнических войсках ПВО — начальником командно-технического узла, — говорится на сайте мэрии.
Из семерых заместителей главы города сведения о прохождении военной службы есть только в отношении двух первых вице-мэров: Бориса Буреева (1986-1988 годы) и Олега Клемешова (1988-1989 годы).
Нет сведений о Геннадии Захарове, Артеме Скатове, Валерии Шварцкоппе и Алексее Кондратьеве.
Среди руководителей департаментов по данному критерию наиболее выделяются:
Известно о прохождении военной службы начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталием Витухиным (1985-1988 годы), департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергеем Кудрявцевым (время неизвестно), департамента финансов и налоговой политики Александром Веселковым (1983-1985 годы) и департамента образования Рамилем Ахметгареевым (1990 год).
Нет информации: Дмитрий Перязев (департамент энергетики и ЖКХ), Георгий Жигульский (департамент земельных и имущественных отношений), Александр Горнштейн (департамент информатизации и связи), Михаил Столяров (департамент информационной политики), Игорь Щукин (управление общественных связей), Евгений Улитко (управление архитектурно-строительной инспекции), Сергей Тужилкин (управление делами мэрии), Евгений Молин (комитет по международному сотрудничеству).
В категории глав районов Новосибирска наибольший военный багаж у следующих чиновников:
Срочную военную службу также прошли глава Центрального округа Сергей Канунников (дата неизвестна) и Ленинского района Александр Гриб (1985-1988 годы).
Нет информации об Александре Колмакове (Октябрьский), Дмитрии Оленникове (Советский).
Ранее редакция сообщала, сколько депутатов Заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска могли попасть под частичную мобилизацию.
Фото редакции
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