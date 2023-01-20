Сколько новосибирских чиновников служили в армии?

С чего началось?

Напомним, что на днях председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой: сделать прохождение военной службы обязательным условием для поступления на службу гражданскую: в органы власти, судебные органы, прокуратуру, а также при участии в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы.

Редакция Infopro54 проанализировала, насколько этому критерию соответствуют действующие новосибирские областные и городские чиновники и депутаты Госдумы, избранные на территории региона. Данные брались из официальных биографий, размещенных на сайтах органов власти и политических партий.

Госдума

По информации на официальном сайте Госдумы, Новосибирскую область представляют девять депутатов, включая тех, кто был избран по совместным с другими регионами спискам политических партий. Как следует из официальных биографий, на сайтах партий, от которых выдвинуты депутаты, в полной мере критерию спикера соответствуют трое из них (в алфавитном порядке):

Единоросс Игорь Антропенко , избранный по партийному списку от Новосибирской и Омской областей. По данным на партийном сайте, депутат со студенческой скамьи был призван в армию и служил два года в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Годы службы не уточняются, известно лишь, что первую специальность Антропенко получил на юридическом факультете Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, вторую — экономиста ― в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (1999 год).

, избранный по партийному списку от Новосибирской и Омской областей. По данным на партийном сайте, депутат со студенческой скамьи был призван в армию и служил два года в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Годы службы не уточняются, известно лишь, что первую специальность Антропенко получил на юридическом факультете Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, вторую — экономиста ― в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (1999 год). Секретарь Новосибирского реготделения КПРФ, бывший вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов , избранный по списку коммунистов Новосибирской и Кемеровской областей. Как сообщается на сайте Новосибирского реготделения КПРФ, срочную военную службу Сулейманов проходил в ракетных войсках СибВО в Красноярске. Ему присвоено офицерское звание. После армии работал в «Новосибирскметрострое», участвовал в строительстве первого в Сибири метро, избирался секретарем комитета комсомола «Новосибирскметростроя». Отметим, что во время спецоперации Сулейманов ездил на Донбасс в составе делегации ЦК КПРФ.

, избранный по списку коммунистов Новосибирской и Кемеровской областей. Как сообщается на сайте Новосибирского реготделения КПРФ, срочную военную службу Сулейманов проходил в ракетных войсках СибВО в Красноярске. Ему присвоено офицерское звание. После армии работал в «Новосибирскметрострое», участвовал в строительстве первого в Сибири метро, избирался секретарем комитета комсомола «Новосибирскметростроя». Отметим, что во время спецоперации Сулейманов ездил на Донбасс в составе делегации ЦК КПРФ. Справоросс Александр Терентьев (Алтайский край, Новосибирская область, Тыва, Красноярский край), который после службы в армии устроился в стройуправление треста «Азовстальконструкция».

Что касается остальных депутатов — Александр Аксененко (СР), Максим Гулин («Новые люди»), Александр Жуков, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев (все ЕР) — то данных о прохождении ими срочной службы на партийных сайтах обнаружить не удалось.

Тем не менее некоторые из них в связи со спецоперацией проявили определенную активность. В частности, единоросс Дмитрий Савельев заявил о готовности участвовать в спецоперации как доброволец. Его однопартиец Олег Иванинский неоднократно выезжал на Донбасс в качестве врача-волонтера. Кроме того, реготделения всех парламентских партий участвуют в сборе помощи для военнослужащих.

Правительство Новосибирской области

По информации с сайта регионального правительства, губернатор области Андрей Травников с 1990 по 1992 год служил в Вооруженных силах СССР. Из семерых его заместителей информация о прохождении службы есть у четверых. Как следует из биографий, срочную службу прошли Владимир Знатков (1978-1980 годы), Юрий Петухов (1986-1988 годы), Сергей Нелюбов (1987-1989 годы).

Наиболее обширная военная биография ― у экс-министра Игоря Яковлева.

— В 1992 году окончил Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (специализация ― инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники), — сообщается на правительственном сайте. — 1992-2003 годы ― служба в Вооруженных силах РФ.

Сам Яковлев в настоящее время находится на передовой, но не военной, а политической: по основной версии, его повышение с министра до вице-губернатора связано с предстоящими в 2023 году выборами главы региона.

Информации о прохождении военной службы нет в отношении вице-губернаторов Сергея Семки и Романа Теленчинова.

Что касается «этажа ниже», а именно министров регионального правительства, то «военная биография» на сайте имеется только у главы Минспорта Сергея Ахапова.

— 1987-1991 годы — инструктор по подводному спорту, спортсмен сборной команды СССР по подводному спорту Новосибирского комитета ДОСААФ, г. Новосибирск, — сообщается на сайте. — 1998–2010 годы — служба в Вооруженных силах Российской Федерации (старший тренер СКА г. Новосибирска).

Отсутствует соответствующая информация в отношении всех остальных министров: Виталия Голубенко (финансы), Андрея Клюзова (региональная политика), Евгения Лещенко (сельское хозяйство), Дениса Архипова (энергетика и ЖКЖ), Вадима Васильева (наука), Андрея Гончарова (промышленность и торговля), Алексея Колмакова (строительство), Анатолия Костылевского (транспорт и дорожное хозяйство), Льва Решетникова (экономическое развитие), Сергея Федорчука (образование), Константина Хальзова (здравоохранение), Сергея Цукаря (цифровое развитие), Евгения Шестернина (природные ресурсы и экология).

Районы области

Среди глав районов области можно выделить шестерых с наиболее богатой военной биографией:

Александр Тарасов (Баганский район) окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по направлению «Юриспруденция». В октябре 2022 года объявил об участии в качестве добровольца в спецоперации.

(Баганский район) окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России по направлению «Юриспруденция». В октябре 2022 года объявил об участии в качестве добровольца в спецоперации. Игорь Кутепов (Барабинский) в 1991 году закончил Томское высшее военное командное ордена Красной звезды училище связи по специальности «Инженер по эксплуатации средств электросвязи». Свою трудовую деятельность в Барабинском районе начал в 1992 году.

(Барабинский) в 1991 году закончил Томское высшее военное командное ордена Красной звезды училище связи по специальности «Инженер по эксплуатации средств электросвязи». Свою трудовую деятельность в Барабинском районе начал в 1992 году. Олег Королев (Болотнинский) в 1994 году был призван на службу в Советскую Армию, пограничные войска. После службы в армии поступил в Новосибирский государственный университет.

(Болотнинский) в 1994 году был призван на службу в Советскую Армию, пограничные войска. После службы в армии поступил в Новосибирский государственный университет. Валерий Флек (Каргатский) с 1977 по 1979 года проходил службу в Советской Армии. С 1979 года работал военруком в Набережной средней школе Каргатского района.

(Каргатский) с 1977 по 1979 года проходил службу в Советской Армии. С 1979 года работал военруком в Набережной средней школе Каргатского района. Евгений Артюхов (Колыванский) с 1992 по 2002 годы служил в ОВД Татарского района, закончил службу в звании майора юстиции. За служебную командировку в Чеченскую республику согласно указу президента РФ награжден государственной медалью.

(Колыванский) с 1992 по 2002 годы служил в ОВД Татарского района, закончил службу в звании майора юстиции. За служебную командировку в Чеченскую республику согласно указу президента РФ награжден государственной медалью. Юрий Вязов (Татарский) закончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное ордена Красной Звезды училище по специальности «Приборное оборудование самолетов» (1977 год), 1977-1992 годы — военная служба в ПВ КГБ СССР.

Кроме того, известно о прохождении военной службы главой Купинского района Владимиром Шубниковым (1973 год), Усть-Таркского района Сергеем Синяевым (1996-1998 годы), Чановского района Виктором Губером (1982 год).

Нет сведений: Сергей Черных (Венгеровский), Богдан Луцкий (Доволенский), Михаил Колотов (Здвинский), Юрий Саблин (Искитимский), Александр Гофман (Карасукский), Евгений Антипов (Коченевский), Петр Шилин (Кочковский), Олег Караваев (Куйбышевский), Павел Прилепа (Маслянинский), Сергей Субботин (Мошковский), Андрей Михайлов (Новосибиркий), Павел Буковинин (Обь), Олег Орел (Ордынский), Сергей Коростелев (Северный), Сергей Пыхтин (Тогучинский), Олег Конюк (Убинский), Сергей Овсянников (Черепановский), Александр Аппель (Чистоозерный).

Мэрия Новосибирска

Что касается главы города, то, как сообщается на сайте мэрии, в 1981 году выпускник НЭТИ Анатолий Локоть пришел инженером в НИИ электронных приборов (НИИЭП). Предприятие в те годы участвовало в разработке электронно-вычислительной техники, системы ближней локации комплекса зенитной ракетной системы С-300.

— В 1982 году специалист был призван в армию, в звании старшего лейтенанта Анатолий Локоть прослужил два года командиром подразделения в радиотехнических войсках ПВО — начальником командно-технического узла, — говорится на сайте мэрии.

Из семерых заместителей главы города сведения о прохождении военной службы есть только в отношении двух первых вице-мэров: Бориса Буреева (1986-1988 годы) и Олега Клемешова (1988-1989 годы).

Нет сведений о Геннадии Захарове, Артеме Скатове, Валерии Шварцкоппе и Алексее Кондратьеве.

Среди руководителей департаментов по данному критерию наиболее выделяются:

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. В 1992 году он окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. главного маршала авиации Вершинина К. А. по специальности «Командная тактическая авиация».

В 1992 году он окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков им. главного маршала авиации Вершинина К. А. по специальности «Командная тактическая авиация». Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко в 1981 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР с квалификацией «Офицер мотострелковых войск с высшим общим образованием» по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск», в 1992 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе с квалификацией «Офицер с высшим военным образованием» по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая». С 1977 по 2019 годы — служба в МВД СССР, внутренних войсках МВД России.

Известно о прохождении военной службы начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталием Витухиным (1985-1988 годы), департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергеем Кудрявцевым (время неизвестно), департамента финансов и налоговой политики Александром Веселковым (1983-1985 годы) и департамента образования Рамилем Ахметгареевым (1990 год).

Нет информации: Дмитрий Перязев (департамент энергетики и ЖКХ), Георгий Жигульский (департамент земельных и имущественных отношений), Александр Горнштейн (департамент информатизации и связи), Михаил Столяров (департамент информационной политики), Игорь Щукин (управление общественных связей), Евгений Улитко (управление архитектурно-строительной инспекции), Сергей Тужилкин (управление делами мэрии), Евгений Молин (комитет по международному сотрудничеству).

Главы районов Новосибирска

В категории глав районов Новосибирска наибольший военный багаж у следующих чиновников:

Герман Шатула (Калининский) закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, квалификация «Офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». С 1984 по 1994 год служил в Вооруженных силах Российской Федерации, затем — до 2006 года — в МВД России.

(Калининский) закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, квалификация «Офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». С 1984 по 1994 год служил в Вооруженных силах Российской Федерации, затем — до 2006 года — в МВД России. Александр Рудских (Дзержинский) в 1987 году закончил Омское высшее танковое инженерное училище по специальности «Эксплуатация и ремонт гусеничных и колесных машин» с квалификацией «Офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-механик». В 1982-2004 годах служил в рядах Вооруженных сил Министерства обороны.

(Дзержинский) в 1987 году закончил Омское высшее танковое инженерное училище по специальности «Эксплуатация и ремонт гусеничных и колесных машин» с квалификацией «Офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-механик». В 1982-2004 годах служил в рядах Вооруженных сил Министерства обороны. Вадим Бобырь (Первомайский) в 1991 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», с 1987 по 2009 годы находился на службе в Вооруженных силах

(Первомайский) в 1991 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «Инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений», с 1987 по 2009 годы находился на службе в Вооруженных силах Андрей Выходцев (Кировский) проходил военную службу в военно-воздушных войсках, получил звание лейтенанта.

Срочную военную службу также прошли глава Центрального округа Сергей Канунников (дата неизвестна) и Ленинского района Александр Гриб (1985-1988 годы).

Нет информации об Александре Колмакове (Октябрьский), Дмитрии Оленникове (Советский).

Ранее редакция сообщала, сколько депутатов Заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска могли попасть под частичную мобилизацию.