Как справиться со стрессом: простые рекомендации

Сегодня причиной многих человеческих недугов считается обыкновенный стресс. И вполне справедливо! По данным социологических опросов, в состоянии хронического стресса живет до 34% россиян. И это весьма тревожный показатель, ведь длительный стресс вредит не только психологическому, но и физическому здоровью.
Однако и методы борьбы с ним выработаны, и они вполне эффективны. В первую очередь это:
Когда человек волнуется так, что даже может заставить себя есть, уровень сахара в крови заметно уменьшается, что вызывает выброс кортизола — гормона стресса. Есть нужно регулярно, в определенное время, отдавая предпочтение нежирным продуктам – овощам, фруктам, злаковым (гречке, перловке). Время приема пищи должно быть одним и тем же, чтобы организм привык к нему и не воспринимал в виде стрессовой ситуации.
Мудреное заграничное слово, которое на самом деле означает одно – самоуспокоение. Кто-то, закрыв глаза, складывает в уме разные числа, или читает молитвы, или воспроизводит в голове ноты любимой мелодии. Это не столь важно. Главное, суметь заставить себя погрузиться в некий иной мир и полностью уйти от действительности. Быстрое погружение в спокойный сон будет наградой.
Нельзя игнорировать стресс, пытаться его замолчать. Это только усилит его, подпитает негативной энергетикой. Подавленные эмоции никуда не уходят, а только глубже прячутся в наших мозгах, со временем становясь неосознанными «идеями фикс» или просто болезнями психического плана. И весьма эффективен рецепт справиться с ними, озвученный устами Скарлет О,Хаары из бессмертного «Унесенные ветром»: «Об этом я подумаю завтра».
И, главное, потом равнодушно вздохнуть.
Фото с сайта pixabay.com
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