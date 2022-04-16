Как справиться со стрессом: простые рекомендации

Сегодня причиной многих человеческих недугов считается обыкновенный стресс. И вполне справедливо! По данным социологических опросов, в состоянии хронического стресса живет до 34% россиян. И это весьма тревожный показатель, ведь длительный стресс вредит не только психологическому, но и физическому здоровью.

Однако и методы борьбы с ним выработаны, и они вполне эффективны. В первую очередь это:

движение (физическая активность);

сбалансированное питание;

утреннее планирование грядущего дня и анализ невыполненных тем вечерок;

научиться не грузить себя проблемами, которые, по сути, и яйца выеденного не стоят;

освоить технику релаксации, например, слушать в момент погружения в сон спокойную и красивую музыку.

Влияние следованию этих советов на организм велико. Ведь наш оргвнмзм, реагируя на стрессовую ситуацию, выделяет массу гормонов, влияющих на наше внимание, учащая пульс и повышая давление. Короткий стресс даже может быть полезным. Но хронический – чрезвычайно опасен. Он ведет к нарушению сердечного ритма, а в итоге может привести и к инфаркту миокарда.

Движение

Это слово синонимично другому – ЖИЗНЬ. Тренажеры, бассейн, обыкновенные пешие прогулки – не просто полезны. Недаром обыкновенный бег трусцой по утрам называют метко: «бегом от инфаркта». При движении всех членов организма улучшается кровоток, а кровь активнее насыщается кислородом. В результате укрепляется и сама сердечная мышца.

Регулярное сбалансированное питание

Когда человек волнуется так, что даже может заставить себя есть, уровень сахара в крови заметно уменьшается, что вызывает выброс кортизола — гормона стресса. Есть нужно регулярно, в определенное время, отдавая предпочтение нежирным продуктам – овощам, фруктам, злаковым (гречке, перловке). Время приема пищи должно быть одним и тем же, чтобы организм привык к нему и не воспринимал в виде стрессовой ситуации.

Релакс

Мудреное заграничное слово, которое на самом деле означает одно – самоуспокоение. Кто-то, закрыв глаза, складывает в уме разные числа, или читает молитвы, или воспроизводит в голове ноты любимой мелодии. Это не столь важно. Главное, суметь заставить себя погрузиться в некий иной мир и полностью уйти от действительности. Быстрое погружение в спокойный сон будет наградой.

Жизнь текущим моментом

Нельзя игнорировать стресс, пытаться его замолчать. Это только усилит его, подпитает негативной энергетикой. Подавленные эмоции никуда не уходят, а только глубже прячутся в наших мозгах, со временем становясь неосознанными «идеями фикс» или просто болезнями психического плана. И весьма эффективен рецепт справиться с ними, озвученный устами Скарлет О,Хаары из бессмертного «Унесенные ветром»: «Об этом я подумаю завтра».

И, главное, потом равнодушно вздохнуть.