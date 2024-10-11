В Новосибирске заключенным попытались передать телефоны, спрятав их в тонометре

В следственном изоляторе №1 в Новосибирске сотрудники ФСИН предотвратили попытку передачи запрещенных предметов заключенным. Способ передачи привлек внимание сотрудников.
— В ходе досмотра медицинской передачи на имя одного из обвиняемых обнаружены и изъяты запрещенные предметы, а именно: 6 сотовых телефонов, 10 сим-карт и несколько блоков зарядных устройств, USB-кабелей, — говорится в сообщении ГУФСИН по Новосибирской области.
Устройства были найдены в корпусе тонометра. В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Правоохранительные органы обращают внимание на то, что попытки передачи запрещённых предметов влекут за собой юридическую ответственность.
Ранее редакция сообщала о том, что телефоны и сим-карты пытались провезти в колонию Новосибирска.
Источник фото: ГУФСИН по Новосибирской области
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