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Региональная выставка франшиз пройдет в Новосибирске

13 ноября выставка франшиз от компании Franch region, пройдет в городе Новосибирске.
  • 05/11/2019, 11:06
Региональная выставка франшиз пройдет в Новосибирске

Генеральным спонсором станет постоянный партнер компании организатора Гемотест крупная сеть медицинских лабораторий по всей стране. Спонсорами сессии выступят сеть кибер-клубов United gamers и ресторан быстрого питания Грильница.

Один из самых комфортных отелей города DoubleTree by Hilton гостеприимно распахнет свои двери для проведения этого франчайзингового мероприятия. На сегодняшний день зарегистрировано уже более 20 экспонентов, которые будут презентовать здесь свои франшизы. Перед собравшимися выступят представители ведущих российских и зарубежных фирм, которые раскроют особенности работы по их бизнес модели. Здесь будут представлены фирмы, занимающиеся продажей немецкой обуви, производством натурального мороженого, работой компьютерного клуба, работой туристического центра, услугами грузоперевозок и многим другим.

Перед собравшимися выступят опытные бизнесмены. В своем слове они разъяснят тонкости построения дела по франшизе, раскроют секреты успеха.

12 декабря подобное мероприятие также ожидается в столичном городе  Казани.

В 2020 г.: Воронеж (25 февраля). Астана (12 марта). Сочи (28 апреля), Нижний Новгород (4 июня), Самара (2 июля), Екатеринбург (28 июля), Казань (20 августа), Тюмень (8 октября), Новосибирск (5 ноября), Пермь (26 ноября), Санкт-Петербург (15 декабря).

Подробнее на сайте http://franch-region.ru

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

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