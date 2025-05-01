Иностранные компании интересуются, как вернуться в Россию

Западные компании все чаще обращаются в юридические фирмы с вопросами о возобновлении работы с Россией. Среди них трейдеры сырьевыми товарами, страховщики и судоходные группы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Все они, отмечает газета, готовятся к возможной отмене американских санкций против РФ.

По словам юридических консультантов, сейчас компании активно интересуются, как они могли бы структурировать свою деятельность, чтобы восстановить торговлю с российскими компаниями и минимизировать риски, если США ослабят свои санкции в отношении Москвы, но ограничения ЕС и Великобритании останутся в силе. Некоторые эксперты считают, что потенциальным ослаблением санкций США скорее воспользуются компании из Азии и Ближнего Востока, у которых уже есть бизнес в России.

Напомним, в феврале 2025 стало известно, что покинувшие торговые центры Новосибирска в 2022 году сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius испанской компании Inditex ищут пути для возвращения на российский рынок. Рассматривает возможность возвращения на российский рынок и японская марка одежды Uniqlo. В марте прошла информация, что владелец Zara планирует зарегистрировать восемь брендов в России. Южнокорейский бренд Hyundai, который ранее покинул российский рынок, в апреле 2025 года зарегистрировал как минимум восемь товарных знаков. Kia также включила Россию в планы продаж на 2025 год. Hyundai Motor Group рассматривает возможность вернуться на российский рынок в свете улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами.

В последнее время ряд иностранных компаний заново зарегистрировали свои бренды в Роспатенте. В частности, речь идет об Intel, Microsoft, IKEA, McDonald’s.

Между тем, большинство новосибирских бизнесменов считают, что возвращение на рынок иностранцев должно сопровождаться рядом условий и ограничений.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании, оставшиеся в России несмотря на санкции, за три года только в Новосибирской области заработали минимум 350 млрд рублей.