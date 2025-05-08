Дмитрий Овчинников: Победа является основой нашей общей исторической памяти

Новосибирский публицист Дмитрий Овчинников по матери происходит из Брестской области, поэтому все, что связано с Победой, для него имеет глубокое личное значение:

— День Победы — главный праздник нашей страны. Это день, объединяющий всех нас, вне зависимости от национальности, политических предпочтений и религиозной принадлежности. День, когда мы отдаем дань памяти и безграничного уважения всем, кто в те далекие уже дни мужественно встал на защиту нашей Родины от фашистских захватчиков. Всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы, их потомки, сегодня могли свободно жить на своей земле.

Все дальше от нас события Великой Отечественной войны, все меньше живых свидетелей той кровавой катастрофы, которая обрушилась на нашу страну в 1941-1945 годах. Но и поныне те далекие трагические дни волнуют умы и сердца наших соотечественников, отзываясь болью и скорбью в душах каждого. Это те самые духовные скрепы, на которых держится наше национальное единство, наша сплоченность перед лицом внешних и внутренних угроз. Можно смело утверждать, что Победа является основой нашей общей исторической памяти. Историческая память — это ценности, объединяющие представителей разных поколений и лежащие в основе единой гражданской и политической нации. Применительно к россиянам к таким безусловным ценностям можно отнести любовь к Родине, верность долгу и присяге и, конечно же, уважение к нашим славным предкам и их героическим свершениям.

Для меня все, что связано с Победой, имеет и глубоко личное значение. По матери я происхожу из Брестской области Беларуси, которая, как известно, первой приняла на себя удар немецких войск. Оборона Брестской крепости является одной из героических вех войны, и навечно в памяти останутся те, кто до последнего стоял на своем посту, не сдавал крепость врагу. Не так часто, как хотелось бы, но все же иногда я бываю в Брестской крепости, чтобы почтить память советских солдат и офицеров, чей подвиг, согласно известному изречению, воистину бессмертен.

Великая Отечественная война, продолжавшаяся почти четыре года, стала временем беспримерных испытаний, потребовав от нашего народа невиданного мужества, стойкости и героизма, всеобщего единения для достижения одной общей цели — победы. И именно это единение стало главным залогом достижения этой цели.

Свой неоценимый вклад в общее дело внес каждый советский гражданин — как те, кто сражались на передовой, так и те, кто изо дня в день без сна и отдыха трудились в тылу. Но отдельно хочется отметить наш Новосибирск. На его территории не шли боевые действия, но едва ли кто-то будет спорить, что многие наши земляки также навечно вписали свои имена в пантеон отечественных героев. И речь не только о тех тысячах новосибирцев, которые с оружием в руках защищали нашу Родину, за что были удостоены медалей и орденов СССР, а 47 человек стали Героями Советского Союза. Свою огромную роль в разгроме нацистских оккупантов сыграла организованная в городе мощная военная промышленность, в том числе на предприятиях, эвакуированных из западных областей страны. Этот доблестный и самоотверженный труд наших земляков помог Советскому Союзу победить в самой страшной войне в истории человечества, а спустя годы, уже в наше время, он был оценен по достоинству официально, когда в 2020 году Новосибирску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

По историческим меркам 80 лет — срок небольшой, но по меркам отдельной человеческой жизни он весьма значителен. В активную жизнь вступают все новые поколения людей, которые плохо представляют себе, что происходило в те годы, кто был виновником той грандиозной трагедии и какую цену заплатила наша страна за Победу. Это воистину «радость со слезами на глазах». И на нас всех, наследниках и правопреемниках советского народа-победителя, лежит огромная ответственность за то, чтобы всем последующим поколениям передавалась память о героических подвигах наших предков, за сохранение правды о войне, ее героях, жертвах и преступниках.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что в годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры.