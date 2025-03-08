В Роспотребнадзоре рассказали об основных ошибках во время Великого поста

Для православных верующих наступили самые ответственные и напряжённые дни — Великий пост. Это время очищения — как физического, так и духовного, — подготовки к главному православному празднику — Светлому Христову Воскресению.

В последние десятилетия всё больше православных людей выбирают активный и осознанный образ жизни в церкви, неотъемлемой частью которого являются многодневные посты. В этой статье мы подробнее рассмотрим физическую сторону поста — правила питания, которых следует придерживаться.

Основное правило поста — отказ от так называемых «скоромных» продуктов, то есть от пищи животного происхождения: мяса, рыбы, молока и молочных продуктов. В некоторые дни также рекомендуется воздерживаться от термически обработанной пищи, растительного масла и вина.

Люди, которые только начинают поститься, часто не имеют достаточного опыта в соблюдении ограничений в питании. В результате они могут допускать ошибки в рационе во время Великого поста. Особенно это касается тех, кто формально относит себя к православным верующим, но не живёт церковной жизнью и не имеет практики соблюдения многодневных постов.

Роспотребнадзор рассказал о основных ошибках постящихся:

Резкое исключение из рациона животной пищи

Подготовка к Великому посту — это традиция, которая подразумевает постепенный отказ от продуктов животного происхождения. В течение года мы ограничиваем себя в употреблении мяса не только по средам и пятницам (за исключением дней церковных праздников), но и во время Масленичной недели, которая предшествует сорокадневному посту. Это время также называют «мясопустной неделей», и в этот период предписывается воздерживаться от мясной пищи.

Резкий переход от привычного обильного питания с частым употреблением пищи животного происхождения к строгому рациону Великого поста может привести к обострению хронических заболеваний и нарушению углеводного баланса. Это проявляется в виде слабости, потливости, головных болей и даже обмороков.

Избыток углеводистой еды и продуктов с «пустыми» калориями

Переход на постную пищу может вызвать постоянное чувство голода. Чтобы удовлетворить желание перекусить, многие люди покупают доступные снеки. Однако не стоит считать эти продукты полезными для здоровья.

К числу таких снеков относятся чипсы, лапша быстрого приготовления, сушки, сухарики, карамельные конфеты и шоколад. Хотя формально они относятся к постной еде, их состав не сбалансирован и не содержит необходимых витаминов, минералов, белков и клетчатки. В них преобладает содержание углеводов и жиров, а также они имеют высокую калорийность.

Избыток углеводов может повысить чувствительность к аллергенам, что может привести к обострению инфекционных и аллергических заболеваний. Поэтому важно следить за своим питанием и выбирать полезные перекусы.

Лишенный разнообразия рацион

Ограничивать свой рацион на протяжении семи недель только гречневой кашей на воде, яблоками, рисом и квашеной капустой (да, и такое бывает) — это не только невкусно, но и не полезно, а также быстро надоедает.

Сегодня есть множество возможностей разнообразить свой рацион. Среди овощей доступны белокочанная, цветная и брокколи капуста, морковь, свекла, тыква, репчатый лук, лук-порей, корневой и черешковый сельдерей.

Фрукты также могут быть разнообразным источником витаминов: яблоки, груши, гранаты, хурма, цитрусовые и виноград. Бобовые культуры, такие как горох, нут, чечевица, соя и фасоль, добавят питательности вашему меню.

Крупы, такие как гречневая, овсяная, ячневая, пшенная, кукурузная, киноа и булгур, станут отличным источником углеводов. Все эти продукты помогут сделать ваш рацион более разнообразным и сбалансированным.

Согласно информации, предоставленной Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, стоимость ржаного хлеба в среднем составляет 120 рублей за килограмм (103 рубля в 2024 году). Гречневая крупа доступна по цене 69 рублей за килограмм (71 рубль — 2024 год), картофель можно приобрести за 59 рублей (25 рублей — 2024 год), а яблоки и морковь — за 175 и 37 рублей (149 и 39 рублей — 2024 год) соответственно. Замер брался на 3 марта 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, можно ли крестить детей в пост. До этого священнослужитель говорил, что пост необходим для того, чтобы человек мог погрузиться в состояние духовной сосредоточенности.