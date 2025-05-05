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60 000 голосов определили фаворитов среди объектов благоустройства в регионе

  • 05/05/2025, 14:10
60 000 голосов определили фаворитов среди объектов благоустройства в регионе
С 21 апреля по 12 июня в Новосибирской области проходит голосование за объекты благоустройства

По информации от временно исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, голосование за объекты благоустройства, стартовавшее 21 апреля, уже привлекло внимание 60 тысяч жителей региона. Несмотря на то, что наметились лидеры, исход голосования, которое продлится еще 38 дней, остается непредсказуемым.

Наибольшую активность в выборе объектов благоустройства проявляют жители Сузуна, Краснозерского, Коченево, Тогучина и Татарска, как отметил и.о. министра. Он призвал жителей Бердска, Куйбышева, Краснообска, Кольцово, Каргата, Чулыма и Черепаново более активно участвовать в голосовании, которое проходит на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В Новосибирске свой выбор сделали уже 40 тысяч человек. В городе лидирует Парк им. С.М. Кирова, расположенный в Ленинском районе, с результатом более семи тысяч голосов. За ним следуют Парк «Сосновый бор» в Калининском районе (6,3 тыс. голосов) и территория по ул. Лазурной в Октябрьском районе (5,9 тыс. голосов). Важно отметить, что разрыв между лидерами и остальными участниками невелик, и ситуация может измениться.

Напомним, что в прошлом году победителем голосования стал проект набережной по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе (парк «Чемской берег»), на реализацию которого в текущем году выделены средства из бюджетов области и города.

К голосованию приглашаются все жители региона, достигшие 14-летнего возраста. В Новосибирской области на выбор представлено 65 объектов, расположенных в 24 городах и районных центрах. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году за счет федеральных и областных средств.

Данное голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», и организовано Минстроем России, Минцифры России и Администрацией Президента РФ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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