Количество фитнес-клубов выросло на 37% в Новосибирске

В августе 2023 года в Новосибирске работало 399 фитнес-клубов — на 37% больше, чем в августе допандемийного 2019. По приросту город вошел в тройку лидеров по России. На первом месте Казань — +79%, на третьем Санкт-Петербург — +28%. В Москве динамика прироста фитнес-клубов c 2019 года составила 21%. Таковы результаты совместного исследования картографического сервиса 2ГИС и сервиса поминутной оплаты фитнеса GOGYM.

По количеству площадок Новосибирск находится на третьем месте среди городов-миллионников. На первом месте Москва —1356, на втором Санкт-Петербург — 765.

Эксперты GOGYM отметили, что средняя продолжительность одной тренировки в Новосибирске составляет 75 минут (в Казани — 82 минуты).

В разных городах России аудитория фитнес-клубов имеет свои специфические особенности, отмечают аналитики. Новосибирск отличился преимущественно мужской аудиторией — среди местных жителей приложением для поминутной оплаты фитнеса пользуются 83% мужчин и лишь 17% женщин. При этом самые молодые ценители спорта проживают в Новосибирске — процент пользователей приложением в возрасте до 20 лет составляет 18%.

По данным сервиса геоаналитики 2ГИС Про, в Новосибирске фитнес-клубы расположены относительно равномерно по территории города (Тепловая карта на базовом фото. — Ред.), но в районе станции метро Октябрьская, в окрестностях улицы Дуси Ковальчук и на площади Маркса их концентрация выше, чем в остальных районах города.

— В целом предложение удовлетворяют текущий спрос за исключением некоторых локаций, например, в районе площади Ленина и станции метро Березовая роща— там пользователи активно ищут фитнес-клубы, но количество предложений не удовлетворяет запросы, — констатировали эксперты 2ГИС.

Ранее редакция сообщала о том, что лидером в Сибири по занятию спортом в зале стала Республика Тыва.