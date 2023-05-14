Сибирь получит средства от государства на поддержку производителей зерна

Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новосибирская область – 274 365,6 тыс рублей,

Томская область – 36 034 тыс рублей,

Кемеровская область – Кузбасс – 160 733,9 тыс рублей,

Алтайский край – 382 534,8 тыс рублей,

Красноярский край – 219 311,8 тыс рублей,

Республика Тыва – 796,1 тыс рублей,

Иркутская область – 55 821,2 тыс рублей,

Омская область – 161 458,7 тыс рублей.

– Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, – говорится в сообщении.

Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. В Сибири такими регионами стали:

Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства.