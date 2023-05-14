Сибирь получит средства от государства на поддержку производителей зерна

Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
– Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, – говорится в сообщении.
Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 мая.
Ранее редакция сообщала о том, что сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства.
Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf
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