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Сибирь получит средства от государства на поддержку производителей зерна

  • 14/05/2023, 15:13
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средства на поддержку производителей зерна
Самую большую поддержку получит Алтайский край и Новосибирская область.

Российские регионы получат 10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Подготовка к посевной

В области намечается сокращение посевной площади сельхозземель

Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. В Сибири такими регионами стали:

  • Новосибирская область – 274 365,6 тыс рублей,
  • Томская область – 36 034 тыс рублей,
  • Кемеровская область – Кузбасс – 160 733,9 тыс рублей,
  • Алтайский край – 382 534,8 тыс рублей,
  • Красноярский край – 219 311,8 тыс рублей,
  • Республика Тыва – 796,1 тыс рублей,
  • Иркутская область – 55 821,2 тыс рублей,
  • Омская область – 161 458,7 тыс рублей.

– Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, – говорится в сообщении.

Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 мая.

 

Ранее редакция сообщала о том, что сельхозпредприятия области могут полностью отказаться от животноводства.

Фото: freepik.com — aleksandarlittlewolf 

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Россия Новосибирская область Алтайский край

Теги : производители зерна продовольственный рынок поддержка государства Аграрии


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