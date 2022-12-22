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«СЕЛЛ-Сервис» в 2022 году увеличил продажи на 75%

  • 22/12/2022, 09:30
импорт пищевого сырья
А в 2023 году компания намерена нарастить их еще в 2 раза.

— У нас в реализации находятся более 1000 наименований. Для сравнения: на конец 2021 года этот показатель составлял 500 позиций. Из последних событий по данному направлению — недавно мы продали первую тонну какао тертого. Изначально его отгрузки мы планировали на начало 2023 года, но одному из наших ключевых клиентов понадобилась небольшая партия для отработки рецептуры с новым ингредиентом. Тестовая продажа прошла успешно, этот вопрос мы законтрактовали, — цитирует директора ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петра Новака финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

Самая популярная товарная категория в компании, состоящая из 5 позиций, — какао-порошки. На третий квартал 2022 года доля какао-порошков от общего объема выручки составила 42,1%. По продажам этой категории внутренний годовой план «СЕЛЛ-Сервис» перевыполнил уже на этапе 9 месяцев. Изначально компания хотела реализовать за год 1880 тонн товара, а за три квартала вышла на 2220 тонн.

— Отмечу, что мы планировали в этом году снизить зависимость от какао-порошка и сократить его долю выручки до 30-35%. Однако рынок сложился так, что другие товары не дали нам таких возможностей для роста прибыли. А в случае с какао-порошком мы оказались в ситуации низкой конкуренции, поскольку иностранные компании существенно снизили объемы поставок на отечественный рынок, — подчеркнул Петр Новак.

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В целом объем продаж компании за третий квартал превысил уровень прошлого года на 23%, за 11 месяцев — на 75% (5000 тонн). Эмитент работает в 58 регионах России и дальнего зарубежья (в 2021 году — в 50), число клиентов превышает 750 (500). Компания расширила сеть складов ответственного хранения: ее пополнили помещения в Краснодаре и на Дальнем Востоке.

В планах «СЕЛЛ-Сервис» на 2023 год — наращивание дистрибьюции продукции Huhtamaki (одноразовая посуда).

— Сейчас мы ведем переговоры с одной федерльной торговой сетью, которой необходимо обеспечить магазины брендированными одноразовыми стаканчиками. По предварительным оценкам, речь идет о 18 распределительных центрах по всей России и ежемесячной выручке от 10 до 20 млн, — говорит директор компании. — Кроме того, в конце ноября нам удалось выиграть тендер на контракт с транснациональной компанией. Речь идет о поставках пищевой химии в течение 12 месяцев 2023 года на часть производственных площадок клиента в разных городах России. На первом этапе сотрудничества нам выделили 10% от общего объема поставок.

В 2023 году в качестве плана-минимум, эмитент намерен нарастить объем продаж по новому ассортименту, введенному в 2022 году. Это какао-масло, какао тертое, молочная кислота, сорбат калия и бензоат натрия. План-максимум — снижение зависимости от какао-порошка за счет увеличения выручки по таким позициям, как кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота и агар-агар.

— Как предварительный ориентир мы обозначили план по объемам продаж на 10000 тонн продукции. Окончательный план на 2023 год будет утвержден в конце декабря, — резюмировал Петр Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока с 12-летним опытом работы. Поставляемая компанией продукция применяется предприятиями пищевой промышленности и общественного питания.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что «СЕЛЛ-Сервис» в самом начале кризиса 2022 года решилась на привлечение облигаций. 

Фото pixabay — TinaKirk

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : пишевая промышленность одноразовая посуда импорт пищевого сырья


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