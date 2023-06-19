В России могут возобновить переходы на летнее и зимнее время

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев.

— Законопроект о возврате переходов на летнее время внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния 21 июня, — сообщил он.

Напомним, что до 2011 года россияне дважды в год переводили стрелки часов то на зимнее, то на летнее время, затем был период, когда вся страна жила по летнему времени. А в 2014 году было установлено постоянное зимнее время.

Ранее Матвеев пояснял, что инициатива связана астрономическими особенностями.

По его словам, в административных центрах субъектов России​ средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13:10 местного времени. Так как закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра.