В Новосибирске членов группировки осудят за дистанционное мошенничество

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту хищения путем обмана денежных средств граждан, совершенного организованной группой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Новосибирску. В ходе следствия установлено 20 потерпевших из разных регионов России. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 28-летний новосибирец организовал группу из 5 человек в возрасте от 23 до 29 лет, которые совершали хищение денежных средств граждан дистанционным способом.

— Подозреваемые, в период с ноября 2021 по март 2022 года, используя базу финансовых организаций звонили клиентам, оставившим заявки на получение кредита. Злоумышленники, представлявшиеся работниками вымышленных банков, сообщали им о якобы одобренном кредите с низкой процентной ставкой и убеждали потерпевших перечислить им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче кредита (комиссия за дистанционное обслуживание, оплата страховки, курьерская доставка документов, инкассация и т.д.), —пояснили в ведомстве.

В УВД уточнили, что в качестве кол-центра подозреваемые использовали взятые в аренду и специально купленные для этих целей автомобили. Передвигаясь на них, подозреваемые меняли местоположение с целью конспирации.

— Чтобы ввести граждан в заблуждение и вызвать доверие злоумышленники изготавливали сайты несуществующих организаций, — добавили в ведомстве.

В конце марта 2022 года подозреваемые были задержаны, по адресам их проживания и в используемом автомобиле, проведены обыски. Оперативниками обнаружено и изъято: мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, ноутбуки, планшеты, системный блок и денежные средства.

Старшим следователем СЧ СУ Управления МВД России по городу Новосибирску уголовное дело отношении группы лиц, состоявшей из 5 фигурантов направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство и также направлено в Советский районный суд.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 600 тысяч рублей.

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