В России могут ввести штрафы за поиск экстремистских материалов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения предполагают штрафы за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете.

Первоначально законопроект касался усиления ответственности за нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Его приняли в первом чтении в январе 2025 года. Ко второму чтению к документу поступили поправки, в том числе правительственные. Наиболее резонансной стала норма, предложенная кабмином и одобренная комитетом. Согласно ей, за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN, граждане будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин объяснил, что штрафы применяются только за намеренный поиск экстремистских материалов. По его словам, попытки зайти на заблокированные сайты и в приложения Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сами по себе не считаются административным правонарушением.

Он также отметил, что обычный просмотр страниц, в том числе контента иноагентов, если он не включен в список экстремистских материалов, не будет являться нарушением.

Кроме того, поправки не предусматривают запрета на использование гражданами VPN, за исключением ситуаций, когда он применяется для доступа к экстремистским материалам, совершения преступлений.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума утверждает пошлины за права и регистрацию автомобилей. Предполагается, что эти изменения будут ежегодно приносить в бюджет 45 миллиардов рублей.