В России на 32% подскочили продажи люксовых автомобилей

В феврале 2025 года в России было продано 176 автомобилей в сегменте Luxury, что на 32% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат». Также наблюдается рост продаж по сравнению с январём на 17% — 150 автомобилей. Эксперты отмечают, что на вторичном рынке рост продаж в этой нише продолжается уже восемь месяцев.

В феврале среди всех люксовых автомобилей с пробегом, купленных в России, 41% пришлось на Bentley (73 экземпляра). Примерно треть этого сегмента вторичного рынка заняли Rolls-Royce и Maserati, которые приобрели по 34 и 30 таких автомобилей соответственно.

С начала 2024 года на российском рынке подержанных автомобилей было продано 326 автомобилей люксового сегмента. Это на 33% больше, чем в январе-феврале 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новый автомобильный бренд выходит на российский рынок. Три модели машин компании уже прошли сертификацию для продаж.