Золошлаки в Новосибирске будут использовать для рекультивации карьеров и в КРТ

В Новосибирской области утверждена региональная программа повышения объемов утилизации золошлаковых отходов (ЗШО) V класса опасности на 2025 – 2036 годы. Судя по документу, ее финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных и бюджетных средств. Исполнителем является АО «СГК-Новосибирск».
В 2025 году доля утилизированных и обезвреженных ЗШО в общем объеме ежегодно образованных тепловыми электростанциями должна составить 92% или 568 тысяч кубометров. К 2035 году — 100%, 618 тысяч кубометров.
Ключевой задачей программы является сокращение доли земель, нарушенных складированием ЗШО, повышение экономической эффективности использования ЗШО и золошлаковых материалов (ЗШМ).
В регионе планируется сформировать перечень проектов, где могут использоваться ЗШО и ЗШМ. В этот список предлагается включить следующие направления:
По данным Росприроднадзора, в 2023 году при сжигании твердого топлива ТЭС в Новосибирской области образовалось 543 тысячи тонн ЗШО. Из них 74 тысячи тонн было использовано для производства строительных материалов, 68 тысяч кубометров — для вертикальной планировки участков, 1,5 тысяч тонн в сельском хозяйстве.
«СГК-Новосибирск», эксплуатирующая Новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинскую ТЭЦ, реализует мероприятие по строительству объекта, предназначенного для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ЗШО: на Новосибирской ТЭЦ-5 проходит модернизация системы отбора-отгрузки золы-уноса с установкой отгрузочного силоса на 1000 м3. Окончание проекта запланировано на конец 2026 года. Реализация мероприятия осуществляется за счет внебюджетных источников.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появится лаборатория для проверки золы-уноса на качество.
Фото создано с помощью нейросети Шедеврум.
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