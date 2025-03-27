Золошлаки в Новосибирске будут использовать для рекультивации карьеров и в КРТ

В Новосибирской области утверждена региональная программа повышения объемов утилизации золошлаковых отходов (ЗШО) V класса опасности на 2025 – 2036 годы. Судя по документу, ее финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных и бюджетных средств. Исполнителем является АО «СГК-Новосибирск».

В 2025 году доля утилизированных и обезвреженных ЗШО в общем объеме ежегодно образованных тепловыми электростанциями должна составить 92% или 568 тысяч кубометров. К 2035 году — 100%, 618 тысяч кубометров.

Ключевой задачей программы является сокращение доли земель, нарушенных складированием ЗШО, повышение экономической эффективности использования ЗШО и золошлаковых материалов (ЗШМ).

В регионе планируется сформировать перечень проектов, где могут использоваться ЗШО и ЗШМ. В этот список предлагается включить следующие направления:

Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, в том числе расположенных в границах Новосибирской агломерации (1 000 тыс. м3). На техническом этапе рекультивации полигонов в качестве инертного материала предлагается применять золошлаки. Этот вопрос поручено проработать МинЖКХ, «СГК-Новосибирск» и организациям, эксплуатирующим полигоны. Не исключено, что в качестве пилотного может быть использован Барышевский мусорный полигон, где впоследствии возможно появление мотодрома.

Рекультивация карьерных выработок, сформированных в результате добычи общераспространенных полезных ископаемых (1 000 тыс. м3). Этот перечень должны проработать Минприроды, энергетики и недропользователи. Для ряда районов области, где ведется активная разработка месторождений, эта тема крайне актуальна.

Дорожное строительство, в том числе реализация пилотного проекта применения золошаковых материалов при строительстве и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт» (175 тыс. м3). Этот вопрос будет курировать Минтранс, ФКУ «Сибуправтодор» и «СГК-Новосибирск». Сейчас зола уноса используется при строительстве Восточного обхода.

Вертикальная планировка территорий, в том числе на инвестиционных площадках при реализации промышленных объектов, а также в рамках комплексного развития территорий (500 тысяч кубометров в год).

Производство строительных материалов, стабилизация переувлажненных грунтов, для ускорения компостирования отходов птицеводства/животноводства (до 180 тысяч тонн в год). Ранее пресс-служба СГК сообщала, что ТЭЦ компании, расположенные шести регионах, в 2024 году реализовали порядка 700 тысяч тонн золы-уноса. Основные потребители — производители газобетона, бетона и ЖБИ.

По данным Росприроднадзора, в 2023 году при сжигании твердого топлива ТЭС в Новосибирской области образовалось 543 тысячи тонн ЗШО. Из них 74 тысячи тонн было использовано для производства строительных материалов, 68 тысяч кубометров — для вертикальной планировки участков, 1,5 тысяч тонн в сельском хозяйстве.

«СГК-Новосибирск», эксплуатирующая Новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинскую ТЭЦ, реализует мероприятие по строительству объекта, предназначенного для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ЗШО: на Новосибирской ТЭЦ-5 проходит модернизация системы отбора-отгрузки золы-уноса с установкой отгрузочного силоса на 1000 м3. Окончание проекта запланировано на конец 2026 года. Реализация мероприятия осуществляется за счет внебюджетных источников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появится лаборатория для проверки золы-уноса на качество.