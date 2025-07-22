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В Новосибирске вырос спрос на праворульные европейские автомобили

  • 22/07/2025, 18:00

В Новосибирске вырос спрос на праворульные европейские автомобили
Эксперты сомневаются в долгосрочности тренда

В Новосибирске регистрируют рост спроса на европейские автомобили с правым рулём. Наблюдатели отмечают, что таких машин стало больше на дорогах, а количество объявлений о продаже «праворулек» на автомобильных сайтах в 2025 году увеличилось минимум в два раза.

Предприниматели, занимающиеся доставкой автомобилей из Японии, подтверждают этот тренд.

— В этом году спрос вырос в полтора-два раза. По всей стране так происходит примерно с 2023 года. В Сибири чуть позже началось — с середины 2024-го, по моим наблюдениям. В конце июня у меня пришёл с Владивостока автовоз, пять из семи автомобилей – праворульные «европейцы», все под заказ. Они не лучше, не хуже и даже не особо дешевле леворульных. Их покупают те, кому принципиален европейский автомобиль, — рассказал журналисту Infopro54 один из бизнесменов, который предпочёл остаться не названным.

До 2022 года праворульные Mercedes, Volkswagen, Audi, Volvo, BMW встречались в Новосибирске очень редко. Они не пользовались спросом, потому что в достаточном количестве были леворульные автомобили, так новые, так и с пробегом. После ухода с российского рынка западных брендов начался спешный поиск замены. На китайскую альтернативу до сих пор согласны не все.

— Любой передел рынка, он должен идти, скажем так, эволюционно. То, что произошло в нашей стране за последнее время, — это резкий коренной перелом. Из иномарок официально ввозятся только китайские автомобили, фактически больше нечего предложить потребителям. Это достаточно болезненный момент, и все к нему подходят по-разному. Кто-то просто выдохнул и пересел на «китайца». Кто-то не может так сделать и продолжает упорно твердить о том, что будет ездить на тех автомобилях, к которым привык и производителям которых доверяет, пусть даже у них правый  руль для японского рынка. Поэтому это всего лишь, скажем так, достаточно тяжёлая, болезненная, тенденция, не более того. Что-то вроде фантомных болей. Я не думаю, что тренд будет долгоиграющим, —  сообщил Infopro54 генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин.

Добавим, что в июле 2025 года МВД России выступило с предложением ограничить движение праворульных автомобилей из-за повышенной аварийности. Соответствующий пункт включили в проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. Вопрос собираются обсуждать и прорабатывать.

Ранее член Российско-германской внешнеторговой палаты и глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что россияне утратили интерес к немецким автомобилям и все больше обращают внимание на китайские модели. Как отметил эксперт, после 2022 года с российского рынка ушли многие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Тем не менее, машины некоторых европейских, японских и корейских марок продолжают ввозиться в Россию через параллельный импорт.

Фото Марии Гарифуллиной

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мнения экспертов Авторынок России автомобильный тренд


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