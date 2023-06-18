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В России посчитали количество алко-смертей

  • 18/06/2023, 16:06
Автор:
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Включая убийства, самоубийства и несчастные случаи.

В состоянии алкогольного опьянения происходит 70% самоубийств, 80% травм, 95% утоплений летом и 90% насильственных смертей. В целом по России число смертей, связанных с алкоголем достигает до 700 тысяч случаев в год. Такие данные озвучивает Минздрав Новосибирской области со ссылкой на медэксперта Алексея Ламанова.

Практически все бытовые убийства, все бытовые преступления совершаются на фоне алкогольного опьянения, говорит Алексей Ламанов. Если мы посмотрим на отделение травматологии любой крупной больницы, то мы увидим, что травмы люди получили в 80% случаев в опьянении. Практически 95% утоплений в жару происходят в состоянии опьянения. Зимой люди в этом состоянии замерзают насмерть.

Помимо указанных последствий в Минздраве называют целый ряд психических заболеваний, связанных с алкоголем: паранойи, психозы, депрессии, а в запущенных случаях алкоголизма развивается делирий, всем известная белая горячка.

Деструктивное поведение связано с действием молекул алкоголя на головной мозг и эндокринную систему, поясняют специалисты. Этанол воздействует на гиппокамп (центр эмоций в мозге) и префронтальную кору, отвечающую за принятие решений и поведение, замедляя их работу. При регулярном употреблении алкоголя человек становится нервным, раздражительным, он не способен сосредоточится даже на простых задачах. Часто эти последствия становятся необратимыми.

Напомним, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении новосибирца, из-за нетрезвой езды которого, по версии следствия, пострадали двое его детей.

Ранее редакция сообщала, когда в Новосибирске планируется открытие учреждения для помощи любителям горячительных напитков.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : здравоохранение алкоголь


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