В России посчитали количество алко-смертей

В состоянии алкогольного опьянения происходит 70% самоубийств, 80% травм, 95% утоплений летом и 90% насильственных смертей. В целом по России число смертей, связанных с алкоголем достигает до 700 тысяч случаев в год. Такие данные озвучивает Минздрав Новосибирской области со ссылкой на медэксперта Алексея Ламанова.

— Практически все бытовые убийства, все бытовые преступления совершаются на фоне алкогольного опьянения, — говорит Алексей Ламанов. — Если мы посмотрим на отделение травматологии любой крупной больницы, то мы увидим, что травмы люди получили в 80% случаев в опьянении. Практически 95% утоплений в жару происходят в состоянии опьянения. Зимой люди в этом состоянии замерзают насмерть.

Помимо указанных последствий в Минздраве называют целый ряд психических заболеваний, связанных с алкоголем: паранойи, психозы, депрессии, а в запущенных случаях алкоголизма развивается делирий, всем известная белая горячка.

— Деструктивное поведение связано с действием молекул алкоголя на головной мозг и эндокринную систему, — поясняют специалисты. — Этанол воздействует на гиппокамп (центр эмоций в мозге) и префронтальную кору, отвечающую за принятие решений и поведение, замедляя их работу. При регулярном употреблении алкоголя человек становится нервным, раздражительным, он не способен сосредоточится даже на простых задачах. Часто эти последствия становятся необратимыми.

Напомним, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении новосибирца, из-за нетрезвой езды которого, по версии следствия, пострадали двое его детей.

Ранее редакция сообщала, когда в Новосибирске планируется открытие учреждения для помощи любителям горячительных напитков.