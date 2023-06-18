Новосибирцы не забрали выигранные в лотерею миллионы рублей

Почти 9 млн руб, выигранных новосибирцами в лотерею, их обладатели так и не забрали. Речь идёт об общей сумме выигрышей жителей региона. Как поясняют в пресс-службе оператора «Национальной лотереи». По информации пресс-службы, люди игнорируют выигрыши на сумму до 100 рублей. Всего в Новосибирской области с 2022 было куплено 50 выигрышных билетов.

В масштабах государства общая сумма проигнорированных выигрышей составила более 300 млн руб. В большинстве своём выигрыши не забирают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Напомним, что в прошлом году житель Новосибирска выиграл более 3,1 млн руб. в «Жилищную лотерею», по правилам которой он мог приобрести квартиру или забрать деньги.

Ранее редакция сообщала о крупном выигрыше жителя Нижнего Новгорода.