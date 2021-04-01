Кредит на автопарковку в Банке Акцепт!

Приобретая собственное место, вы будете всегда спокойны, что его никто не займет. Кроме этого есть ряд преимуществ:

Отсутствие риска повреждения авто из-за погодных условий, вандализма или угона

Отсутствие штрафов за стоянку в неположенном месте

Удобное пользование автомобилем в зимний период — машина 100% заведется, не нарушив ваших планов

Оформите кредит на приобретение автопарковочного места в Банке Акцепт — от 11,5% годовых!

Условия оформления:

Первоначальный взнос от 40%

Срок от 1 года до 15 лет

Возможно привлечение до трех созаёмщиков

Возможно досрочное погашение

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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