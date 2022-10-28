Торговая недвижимость теряет арендаторов, покупателей и инвесторов

Рынок смещается в «эконом»

Активность на сегменте торговой недвижимости сегодня упала по всей стране. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ), первый заместитель директора АО «Корпорация А.Н.Д» Дмитрий Москаленко, выступая на форуме «Дни ритейла в Сибири».

— По всей отрасли идет снижение трафика. Среднее падение составляет от 5 до 15%, но есть и тяжелые случаи — до 30%. Объекты, где трафик сохранился или вырос, можно пересчитать по пальцам. Например, ТЦ «Авиапарк» или ТЦ «Афимолл» в Москве, — констатировал он. — Что касается выручки ТЦ, то в основном люди прогнозируют, что она будет на уровне 2021 года. Это связано с инфляцией и индексацией договоров. Если, конечно, экономическая ситуация не ухудшится.

— Нужно искать другие пути решения повышения маржинальности бизнеса при падении трафика. Многие ТЦ формировали покупательский поток за счет известных брендов. Одно дело брать аренду с оборота такого бренда даже по льготным условиям — 5-6%, а другое — 15% с такого бренда, к которому никто не идет, — рассуждает он.

Директор департамента развития внутреннего торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов согласился, что в сегменте профессиональной торговой недвижимости сейчас наступают очень нелегкие времена. Особенно для тех ТЦ, которые работают с люксовым сегментом.

Основатель Renton Yard (Москва) Дарина Солодкова рассказала, что в портфеле компании обычно 20-30% составляет офисная недвижимость, 30% — торговая недвижимость и ТЦ, а остальное — земельные участки под строительство ТЦ до 5 тысяч кв. м, коммерческих объектов, жилищного строительства.

— Сейчас максимальный портфель — только торговля до 6 тысяч кв. м с чеком на продажу до 300 млн рублей. Никаких офисов, так как в таких объектах огромная ротация арендаторов. Нам повезло, что в наших бизнес-центрах до 3 тысяч кв. м есть клиники, нотариусы, которые обеспечивают хоть какую-то активность. От стройки мы вообще уходим, так как ее доходность снизилась с 40 до 15-20%. Мы уходим от модных помещений в центральных районах города в районники, в магазины на трассе, развиваем объекты в области, так как сетям нужно открыть еще около 700 магазинов, — поясняет она.

— При сборе определенных данных, при готовности представителей отрасли в лице собственников и управляющих компаний торговых центров делиться информацией о текущих финансовых результатах, власти готовы вносить изменения в кадастровую стоимость имущества, снижать процент налога на имущество либо вводить мораторий, — пояснил эксперт.

К позитивным моментам Дмитрий Москаленко отнес тот факт, что органы исполнительной власти в ряде регионов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не отказывают в помощи отрасли. Например, в Екатеринбурге.

Для сравнения: в Москве эта работа идет очень тяжело. Поступления по налогу на имущество в столице составляют 5% от общего объема налоговых отчислений в бюджет. По словам Дмитрия Москаленко, московские власти декларируют, что их помощью бизнесу является тот факт, что процент налога на имущество второй год не увеличивается.

— Между тем в некоторых регионах налог на имущество сегодня составляет около 20% от выручки, которую собирает объект. Это близко к удушению экономики предприятия, так как есть немало других категорий затрат, которые несет этот актив. Такой налог на имущество с учетом его регулярной переоценки будет паразитировать на сегменте торговой недвижимости. В этой ситуации перспективы обновления объектов оказываются под вопросом. Сегодня это основная боль рынка, — подчеркнул эксперт.

Что с брендами?

Однако задачей №1, по мнению Дмитрия Москаленко, для рынка торговой недвижимости является вопрос с арендаторами. Он напомнил, что сейчас уже определился перечень брендов, которые четко заявили о своих планах по уходу из России и завершении российской истории бизнеса. Но некоторые из ушедших вполне могут вернуться.

В районе ОбьГЭСа построят трикотажную фабрику бренда Zara. По всей видимости он все-таки остается. Хотя в наших ТЦ мы уже работали над тем, кем заменить этот бренд. По слухам, запуск запланирован на второй квартал 2023 года. Поживем — увидим. Для возобновления работы, в принципе, достаточно 2-3 недель, а дальше все будет зависеть от того, как сработает команда, как она наладит логистику. По остальным брендам Inditex пока ничего неизвестно, — комментирует эксперт. — В целом хочу сказать, что для части брендов, которые приняли решение об уходе, сейчас удобный повод сделать этот шаг без потери лица, так как они уже были на российском рынке не очень успешны.

Никита Кузнецов отмечает, что сейчас пока непонятно, сколько времени у ТЦ займет формирование новой матрицы брендов взамен ушедших.

— С другой стороны, зарубежные бренды сами устроили себе самооскопление, прекратили свой маркетинг в РФ — и это дает возможность для рождения наших брендов, которой мы до сих пор были лишены, так как находились в неравных условиях борьбы с мощнейшими транснациональными операторами, — добавил он. — Пока непонятно, как быть с кинотеатрами, которые являлись мощнейшим якорем ТЦ, но сегодня находятся на нуле, так как не решен вопрос с параллельным импортом фильмов без согласия правообладателя. Сейчас ключевые правообладатели запретили прокат новых фильмов в России, а кинотеатр не может эффективно работать без нового блокбастера хотя бы раз в месяц.

— Если говорить в целом по рынку, то, к сожалению, текущего объема ритейлеров, представленных в России, недостаточно, чтобы занять все высвобождающиеся вакансии из-за ухода иностранных брендов. По нашим оценкам, речь может идти о 2-3 млн кв. м. Заменить такое количество магазинов и товаров будет непросто. Думаю, что на это уйдет не менее года, при условии, что не будет ухудшаться экономика, наладится логистика, а органы исполнительной власти окажут содействие по развитию мощностей, которые приведут к созданию новых рабочих мест в РФ. Либо выровняется таможенная политика, так как сейчас из-за таможенных платежей завезти готовую продукцию из-за рубежа и продать в России выгоднее, чем завозить сырье и производить товар на территории РФ, — комментирует Дмитрий Москаленко.

В целом, по словам Дмитрия Москаленко, по объектам группы компаний «Корпорации А.Н.Д» вакантность сегодня составляет не более 5%, и в корпорации понимают, что делать с теми, кто окончательно уйдет с рынка.

Но эксперт отметил, что на российском рынке уже появляются отечественные бренды, качество которых сопоставимо с предложениями иностранных компаний. При этом по цене они в разы дешевле. Пока это штучный товар, который представлен в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Саратов и т.д.

— Для сравнения: за полгода из России ушли около 130 брендов, а появилось от силы 10 отечественных. В то же время месяц назад на выставке в Москве из 2,5 залов 2 были заняты отечественными производителями. И ползала — турецкими. Лично я нашел куртку качества Gant от производителя из Нижнего Новгорода по цене в 3 раза дешевле. Меня эта вставка восхитила с точки зрения предложений от отечественных производителей: у них есть лен, хлопок, верхняя одежда, современный ряд аксессуаров, — перечисляет Москаленко. — Видно, что Минпромторг РФ работает. У многих компаний легкой промышленности мощности загружены на 110%. Если тема с развитием технопарков, налоговыми льготами, поддержкой в виде аренды станков сохранится, то через 3-5 лет мы получим очень хороший результат для российской отрасли легпрома.

В то же время эксперт отметил, что в ритейле постепенно начинает развиваться тема параллельного импорта. Так, например, магазины появляются на Дальнем Востоке, но признал, что ритейлеры открывают их на свой страх и риск.

Ставка на индивидуальный подход

Дарья Солодкова обращает внимание еще на один тренд. В конце сентября в компанию стало поступать много звонков от людей, заинтересованных в передаче своих объектов под управление.

— Мы понимаем, что в состоянии управлять недвижимостью от 300 до 30 тысяч кв. м. При этом мы точно видим, что сейчас нет никаких типовых подходов в управлении ТЦ — для каждого приходится разрабатывать индивидуальный проект. Мы смотрим в сторону dark store, где-то пытаемся сами организовать бизнес, где-то — привлечь турков. Что точно можно сказать собственникам и управляющим ТЦ: сейчас можно забыть про все старые доходности. Мы работаем в совершенно новой реальности.

— Сейчас к нам поступает много запросов об оперативном управлении коммерческой и торговой недвижимостью. Мы видим, что собственники бизнеса резко принимают решение об отъезде и затем дистанционно начинают урегулировать вопросы с имеющейся в России недвижимостью, — говорил Бурденюк. — У нас есть иностранные партнеры, поэтому мы заключаем сделки по управлению недвижимостью, пока собственники принимают решение о том, чем будут заниматься дальше. Но чаще всего договор подразумевает последующую продажу объектов. Такой тренд на рынке сформировался с весны 2022 года.

Об интересе собственников недвижимости к передаче активов в управление ранее редакции рассказывал и основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, сопредседатель НРО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк

Он пояснял, что если объект выставляется на продажу, то по нему идет дисконт от 10 до 30%. Покупатели на такие предложения сегодня есть, но покупать по рыночным ценам они не будут.

— Про рыночные цены на коммерческую недвижимость, на мой взгляд, сейчас в принципе можно забыть. Даже с хорошим дисконтом сделок будет немного, — прогнозировал Евгений Бурденюк.

— Никаких крупных покупок и больших проектов под 20 тысяч кв. м и стоимостью дороже 300 млн рублей. Я искренне не понимаю, что сейчас делать людям, у которых ТЦ на 100 тысяч кв. м. Не понимаю, как они живут. Когда турецкие бренды зайдут на российский рынок — неизвестно, в кино мы сейчас не ходим, большинство продуктов приобретаем онлайн, — рассуждает эксперт. — С другой стороны, сейчас в бизнесе, которым я занимаюсь, есть и интересная тенденция. В кризисное время инвестор может приобрести хорошие активы. Рынок падает, люди продают объекты недвижимости с дисконтами от 30%. Цены на 1 га земли с документами упали с 1 млрд до 550-600 млн рублей. Мы, к примеру, сейчас активно покупаем интересные активы с прицелом на будущее.

Дарья Солодкова также рассказала о стратегии работы своей компании в ближайшее время, но отметила, что это мнение основано на профиле компании, которая специализируется на спекулятивных сделках. Каждый собственник ТЦ должен разрабатывать свою стратегию развития в новой реальности.

Весь комплекс проблем, с которыми сегодня столкнулась торговая недвижимость, по словам Никиты Кузнецова, не настраивает отрасль на веселый лад, но искать выход из ситуации нужно.

— Ситуация, в которой оказалась отрасль, с нами надолго. Нужно думать о внедрении каких-то законодательных изменений. Мы готовы прислушиваться к предложения отраслевого сообщества и полностью открыты для сотрудничества, — подчеркнул чиновник.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что происходит на рынке торгового ритейла. А также о том, почему на рынке легпрома тормозит импортозамещение.