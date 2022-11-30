Жители Херсонской области, приехавшие в Новосибирскую область, получат 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты

Постановление «О мерах социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Новосибирской области на постоянное место жительства» приняло правительство Новосибирской области в соответствии с постановлением федерального правительства от 21 октября, пишет «Ъ».

В документе говорится о единовременной выплате в размере 100 тыс. руб. на приобретение имущества (в ведении министерства труда и социального развития региона) и выдаче жилищных сертификатов (в ведении министерства строительства).

— Расчет размера социальной выплаты определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации, определяемого Минстроем и министерством ЖКХ РФ, и норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. м для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – для семей из двух человек и по 18 кв. м на одного человека – для семей из трех и более человек, на дату подачи заявления о предоставлении социальной выплаты, — поясняется в приложении к постановлению новосибирского правительства.

Средства региону предоставит федеральная публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области