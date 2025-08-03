Золу-уноса применяют на площадке для складов WB под Новосибирском

Золу-унос новосибирских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, а также Барнаульской ТЭЦ-3 начали использовать для укрепления грунта при подготовке территории под строительство складского комплекса Wildberries, который будет возведен на территории Промышленно-логистического парка. Грунты на этой территории неустойчивы и в исходном виде непригодны для строительства, сообщили в АО «СГК-Новосибирск».

В подрядной организации Wildberries&Russ выбор сырья объяснили географической близостью, безопасностью (зола-уноса относится к самому низкому, пятому, классу опасности) и экономической выгодой. Материал способен эффективно заменить более дорогие материалы — цемент и песок. По словам специалистов, на один метр квадратный требуется порядка 40 кг золы. Для сравнения, цемента нужно вдвое меньше, но при этом цена цемента выше, чем золы в 15 раз.

После подготовки основания начнется строительство складского комплекса.

Напомним, в августе 2023 года Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири —158 тысяч кв. м. Строительство складского комплекса проходит в два этапа. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей. На втором этапе ведется подготовка участка площадью 62 тысячи кв. метров, половина этой работы уже выполнена. Объем материала уже составил порядка 14 тысяч тонн на весь проект.

Стоит отметить, что объемы реализации золы-уноса со станций СГК демонстрируют ежегодный рост. В Новосибирской области утверждена региональная программа повышения объемов утилизации золошлаковых отходов на 2025 – 2036 годы. Исполнителем является АО «СГК-Новосибирск». В 2025 году доля утилизированных и обезвреженных ЗШО в общем объеме ежегодно образованных тепловыми электростанциями должна составить 92% или 568 тысяч кубометров. К 2035 году — 100%, 618 тысяч кубометров.

Ранее редакция сообщала,что новую лабораторию для контроля качества золы-уноса открыли в Новосибирске.