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У китайских авто в России заканчивается дилерская гарантия

  • 31/07/2025, 10:33
Автор: Юлия Данилова
У китайских авто в России заканчивается дилерская гарантия
Первые партии автомобилей, поступивших в страну после введения санкций, поехали на коммерческие СТО

Доля китайских брендов в автопарке России в 2024 году выросла с 2% до 5%. Если учесть, что в новых продажах 55% автомобили КНР, то по итогам 2025 года эта доля еще больше увеличится. Об этом сообщил Александр Груздев, глава международного агентства Gruzdev-Analyze.

При этом участники авторынка отмечают, что первые китайские автомобили, которые завезли в Россию после ухода европейских, японский и корейский брендов поехали на коммерческие СТО, так как у них заканчивается срок дилерского обслуживания.

По данным экспертов FIT SERVICE, в прошлом году на долю китайский брендов приходилось около 3% машинозаездов от общего числа визитов. По итогам шести месяцев 2025 года их доля составила уже 5%. В компании заявили, что готовились к этому последние несколько лет, проходили специальное обучение, формировали внутренние технические базы мануалов и каталогов запчастей.

Представители коммерческих СТО рассказали Infopro54, что пока заездов китайских брендов у них не много.

— По электрике мы работы выполняли, проводили обновление системы. Здесь проблем не видим, — отметил один из предпринимателей.

Куда больше сложностей владельцы СТО ожидают с ремонтом или заменой «механики».

— Нюанс в том, что на китайских автомобилях, выпущенных в один и тот же месяц, могут быть разные запчасти на одни и те же узлы. Человек купил деталь, приехал ее поменять на СТО, и выясняется, что она не подходит. Выяснить это заранее невозможно — только при разборе машины и визуальном осмотре. В результате автомобиль может стоять на приколе по несколько месяцев пока удастся найти деталь, пока она поступит в Новосибирск. Насколько я знаю, дилеры сталкиваются с аналогичными проблемами, — комментирует  Александр, собственник СТО.

Собеседники Infopro54 также отметили, что пока не видят вторичного рынка китайских автомобилей.

Напомним, эксперты предупреждали, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт, так как при поломке детали в машине придется менять весь узел.

В целом, по данным Gruzdev-Analyze, российские водители стали меньше ездить на СТО.

— В 2025 году мы фиксируем небольшое снижение частоты визитов на сервис, что объясняется в том числе с ростом доли самостоятельного обслуживания. Уже более 35% водителей предпочитают чинить свои машины без привлечения профессионалов. Во втором полугодии 2025 года, если макроэкономическая ситуация начнет исправляться, а также с учётом традиционного летнего увеличения пробега, спрос на услуги автосервисов должен укрепиться, — говорит Александр Груздев

Средний годовой пробег легковых автомобилей в стране снижается уже несколько лет.

— Водители берегут свои возрастные автомобили и не ездят на них лишний раз. Кто-то откладывает объемный ремонт на потом, ставит авто «на прикол». Это формирует определенный объем отложенного спроса на рынке, — констатирует директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

В тоже время, Gruzdev-Analyze фиксируют рост доли сложных ремонтов — 73% от всех заездов. Груздев связывает этот тренд с устареванием парка автомобилей в России, увеличением количества поломок, а также цифровизацией автомобилей.

— Неполадки быстро считываются и требуют специфических ремонтов, устранения проблем. И в этом российский рынок не отличается от рынков Европы, США или Китая. Цифровизация автомобилей приводит к тому, что причиной поездки в сервис является какая-то специфическая проблема, а обслуживание производят уже заодно, —комментирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что средний возраст легковых авто сибиряков достиг почти 19 лет

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СТО китайские автомобили


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