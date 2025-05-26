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26 действующих депутатов горсовета прошли праймериз в Новосибирске

  • 26/05/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
26 действующих депутатов горсовета прошли праймериз в Новосибирске
Конкуренция за участие в осенних выборах составила почти шесть человек на место

В Новосибирской области подведены предварительные итоги праймериз «Единой России». В ходе кампании проголосовали 11,7% избирателей. Конкурс на уровне заксобрания составил 4,4 человека на место, а по выборам в совет депутатов Новосибирска — почти шесть человек на место, сообщила пресс-служба реготделения партии.

— Кампания прошла спокойно, организованно. Впереди — большое количество встреч с жителями, формирование новой программы наказов на ближайшую пятилетку, дополнение народной программы конкретными шагами и новыми реальными делами, — отметил секретарь реготделения партии, глава региона Андрей Травников.

  • Из кандидатов, претендующих на участие в выборах в горсовет Новосибирска, больше всего набрали Александр Щепетнев, Ирина Беспечная, Инна Ильиных, Юрий Коновалов, Екатерина Николаева, Александр Быковский, Евгений Медведев. У этих кандидатов более 2000 голосов. У остальных, в том числе действующих депутатов, результат меньше.
  • Действующие депутаты горсовета заняли первые места на 26 округах. На вторых местах в этих округах результат у тех, кто получил второе место существенно меньше.
  • В лидерах на 9 округах помощники действующих депутатов горсовета и регионального парламента.
  • В соцсетях активно обсуждаются результаты на округе №4, где Ирина Беспечная набрала почти в два раза больше голосов, чем ее ключевой конкурент Игорь Салов.
  • В списке победителей по округам пятеро участников СВО.
  • Из представителей бизнеса, не задействованных ранее в горсовете, праймериз прошли семеро.

Результаты праймериз, по данным ЕР:

  • Округ №1 – Екатерина Николаева, помощник депутата горсовета (2185). Второе место у Сергея Капишникова (772).
  • Округ №2 – Юлия Адыбаева, помощник депутата горсовета, участник СВО (1862), на втором месте Александр Мамулат (1023).
  • Округ №3 — Юрий Коновалов, помощник депутата горсовета (2361), на втором – Николай Чибисов (670).
  • Округ №4 – Ирина Беспечная (2523), депутат горсовета, на втором месте Игорь Салов (1382).
  • Округ №5 – Евгений Прохоров, депутат горсовета (1990), на втором месте Светлана Беленина (768).
  • Округ №6 – Александр Згурин, участник СВО, замдиректора ООО «ТСП-Сиб» (820), на втором месте Максим Ромашов (335).
  • Округ №7 – Евгений Клевасов, ООО «Здравмедтех-Н» (612), Иван Поляков (291).
  • Округ №8 – Александр Щепетнев, помощник депутата горсовета, участник СВО (2730), на втором месте Евгений Медведев (2150)
  • Округ №9 – Владислав Люмин, депутат горсовета (1498), на втором — Антон Кочнев (600).
  • Округ №10 – Александр Еременко, участник СВО (394), на втором — Никита Комков (319).
  • Округ №11 – Денис Аксюченко, президент Новосибирского регионального общественно-полезного фонда поддержки социальных инициатив граждан «Содействие» (640), на втором – Герман Ланген (432).
  • Округ №12 – Павел Парахин, директор ЗАО ПФК «АВИАСПЕЦСНАБКОНТРОЛЬ» (936), на втором – Иван Калмыков (397).
  • Округ №13 – Ирина Константинова, депутат горсовета (1559), на втором Светлана Кузина (811).
  • Округ №14 – Павел Чернышев, депутат горсовета (1423), Дмитрий Воронов (767).
  • Округ №15 – Елена Воронина, помощник депутата регионального парламента (1661), на втором месте Виктор Готфрид (410).
  • Округ №16 – Алексей Казаков, директор МБУДО ДООФСЦ «Лидер» (1911), на втором месте Денис Фищук (348).
  • Округ №17 – Надежда Астахова, помощник депутата горсовета (589), на втором месте Юлия Белова (496).
  • Округ №18 – Евгений Край нов, депутат горсовета (1595), на втором – Анастасия Михно (550).
  • Округ №19 – Александр Тарасов, депутат горсовета (1315), на втором месте Данила Белогубкин (219).
  • Округ №20 – Игорь Кудин, депутат горсовета (1593), на втором месте Илья Комаров (179).
  • Округ №21 – Дмитрий Асанцев, депутат горсовета (1738), на втором месте Екатерина Максимова (268).
  • Округ №22 – Александр Бестужев, депутат горсовета (1342), на втором месте Анна Изосимова (257).
  • Округ №23 – Роман Никитенко, помощник депутата горсовета (1015), на втором месте Максим Литвиненко (391).
  • Округ №24 – Сергей Трубников, депутат горсовета (1809), на втором месте Артем Великих (294).
  • Округ №25 – Андрей Зайцев, замдиректора ООО «54 Новости», участник СВО (2204), на втором месте Виктор Головкин (808).
  • Округ №26 – Дмитрий Червов, депутат горсовета (1494), на втором месте Екатерина Тимофеева (135).
  • Округ №27 – Василий Стрекалов, депутат горсовета Новосибирска (2266), на втором месте Анатолий Зарков (655).
  • Округ №28 – Николай Тямин, депутат горсовета (1051), на втором месте Нина Титерина (117).
  • Округ №29 – Денис Кулинич, депутат горсовета (1068), на втором месте Виктория Голикова (187).
  • Округ №30 – Андрей Аникин, депутат горсовета (866), на втором месте Олеся Середа (122).
  • Округ №31 – Кирилл Покровский, депутат горсовета (1091), на втором месте Кристина Бердникова (343).
  • Округ №32 – Денис Чаховский, депутат горсовета (937), на втором месте Алексей Потапов (173).
  • Округ №33 – Егор Миловзоров, директор по развитию ООО СЗ «Ключевой» (1334), на втором месте Оксана Орлова (318).
  • Округ №34 — Лилия Гончарова, депутат горсовета (882), Светлана Савиных (200).
  • Округ №35 – Роман Гуща, тренер-преподаватель ГАУ ДО НСО «СШ Самбо» (1618), на втором месте Ксения Мингалева (800).
  • Округ №36 – Юлия Сурнина, помощник депутата регионального парламента (1163), на втором месте Владимир Сметанин (257). В нынешнем созыве на этом округе работает Алексей Джулай.
  • Округ №37 – Игорь Титаренко, депутат горсовета (1157), на втором месте Виктория Шестакова (525).
  • Округ №38 – Инна Ильиных, депутат горсовета (2415), на втором месте Кристина Данденфер (510).
  • Округ №39 – Александр Мухарыцин, депутат горсовета (1008), на втором месте Роман Попов (159).
  • Округ №40 – Анастасия Андронова, депутат горсовета (1696), на втором месте Евгений Трифанов (624).
  • Округ №41 – Андрей Гудовский, депутат горсовета (1249), на втором месте Валерия Семенькова (136).
  • Округ №42 – Сергей Горм, замдиректора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 144 (911), на втором месте Ольга Жарова (406).
  • Округ №43 – Владимир Мишин, начальник основного отдела парк «Первомайский»МАУ «Дирекция городских парков» (593), Роман Князев (492).
  • Округ №44 – Никита Евсеев, помощник депутата горсовета (425), на втором месте Андрей Лобанов (399).
  • Округ №45 – Александр Колесников, коммерческий директор ООО РНГС «Академинвест» (315), на втором месте Антон Чесноков (307).
  • Округ №46 – Александр Фельдбуш, заместитель директора по общим вопросам ООО «Росбилд» (919), на втором месте Николай Ксензов (221).
  • Округ №47 – Дмитрий Селезнев, индивидуальный предприниматель (442), на втором месте Владислав Новиков (309).
  • Округ №48 – Юрий Фоломкин, директор ГАУ ДО НСО «СШЕ» (916), на втором месте Петр Дорошенко (475).
  • Округ №49 – Александр Быковский, депутат горсовета (2163), на втором месте Алексей Никитин (758).
  • Округ №50 – Сергей Бондаренко, депутат горсовета (1581), на втором месте Елена Факторович (421).

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в региональный парламент и горсовет проходило с 19 по 25 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР,  КПРФ«Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». В Законодательное Собрание будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

Ранее редакция сообщала о том какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : праймериз Горсовет выборы


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