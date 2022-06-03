Регоператор берет новый долг для расчета по старым

Компания ООО «Экология—Новосибирск», выполняющая функции регоператора по вывозу отходов, в настоящее время ведет переговоры с несколькими финансовыми организациями о предоставлении займа на льготных условиях. Данные средства предполагает направить на покрытие задолженности в первую очередь перед муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» (САХ). Об этом директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова сообщила, отвечая на вопросы депутатов горсовета в ходе расширенного заседания комиссии по городскому хозяйству.

— Ее будет достаточно для погашения «кредиторки», — говорит Анисимова. — Мы занимаемся взысканиями. Но в связи со сложностями доступа к персональным данным процедура занимает время. Есть у нас на субподряде несколько организаций, которые занимаются взысканиями. Одна из них — «Новосибирскэнергосбыт», еще одна — «Госдолг» — оказывает такие услуги на территории РФ многим ресурсоснабжающим организациям. «Дебиторка» плюс материальные активы как раз перекрывают «кредиторку».

В качестве другого источника средств для расчета руководитель компании называет образовавшуюся дебиторскую задолженность в размере 1,3 млрд рублей.

По информации МУП САХ, речь идет о долгах, сформированных за период 2018—2021 годов.

— С долгами 2019-2021 годов регоператор находится в процедуре наблюдения, — сообщают в руководстве предприятия. — Эти деньги не платятся. По 2021 году — 200 млн рублей. У нас было подписано мировое соглашение, и оно выполнялось регоператором до процедуры наблюдения. Текущие платежи поступают.

Напомним, что тема задолженности регоператора перед муниципальным предприятием была поднята и на майской сессии горсовета, в ходе которой профильным подразделениям городской исполнительной власти было предложено проработать с регоператором тему своевременных расчетов с муниципальным предприятием. В том числе за работу, которую «Спецавтохозяйство» выполняло в авральном режиме в Октябрьском и Дзержинском районах в результате мусорного коллапса, сложившегося в городе в результате конфликта нескольких участников рынка вывоза отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что в области расторгнута «мусорная» концессия.