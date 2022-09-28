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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу вандалов, разгромивших аэротрубу

  • 28/09/2022, 16:05
дело об аэротрубе
Четверо обвиняемых были ранее судимы.

Заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Алексей Малюков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении вымогательства, предусмотренных (ч. 3 ст.163 УК РФ), а также умышленного уничтожение и повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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По данным прокуратуры, в мае 2021 года, обвиняемые прибыли в спортивный клуб «Free Fly», расположенный в Железнодорожном районе Новосибирска, где высказали его владельцу угрозу применения насилия и потребовали систематически передавать им денежные средства за право осуществлять коммерческую деятельность. Не получив желаемого, в июле 2021 года обвиняемые вновь прибыли в помещение спортивного клуба, где стали уничтожать и повреждать находящееся там имущество, чем причинили владельцу значительный ущерб на сумму 900 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено мужчинам в возрасте от 27 до 48 лет, стоит обратить внимание, что четверо из мужчин были ранее судимые. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. Потерпевший Николай Чичканов заявил гражданский иск, поэтому на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей Наталья Пинигина рассказывала редакции, что реготделение «Опоры России» подключилось к решению дела сразу после сообщения Николая Чичканова. Также она подчеркивала, что будет держать это дело на контроле, так как угрозы Николаю Чичканову продолжают поступать, в том числе за то, что он вынес ситуацию в публичную плоскость. Исполнительный директор НОО «ОПОРА России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева также называла это событие вопиющим и отмечала, что оно вызвало большой резонанс среди предпринимателей.

Напомним, Николай Чичканов в начале 2021 года открыл в Новосибирске на ул. Спартака аэродинамический комплекс Free Fly для любителей экстрима. Первый проект предприниматель реализовал в 2017 году в Екатеринбурге.

 

Ранее редакция сообщала, что под Новосибирском открылся новый развлекательный комплекс с аэротрубой. 

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : вымогательство вандалы аэротруба


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