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В России водка будет стоить дороже

  • 29/12/2022, 13:16
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В России водка будет стоить дороже
С нового года ее минимальная розничная стоимость вырастет до 281 рубля за 0,5.

С 2023 года минимальная розничная стоимость водки в стране вырастет до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, пишет ТАСС, ссылаясь на приказ Минфина. Минимальная стоимость коньяка при этом возрастет до 517 рублей.

На сегодняшний день минимальная стоимость водки составляет 261 рубль, бренди можно приобрести за 348 рублей, а коньяк — за 480 рублей.

Отмечается, что минимальные цены на алкогольную продукцию устанавливаются Минфином с 2009-го в рамках борьбы с теневым производством.

Напомним, что, начиная с 1 января следующего года, в РФ резко вырастут минимальные розничные цены на игристое вино. Минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина увеличится на 41,4%, до 239 рублей, со 169 рублей в 2021 году. Также не останутся прежними и минимальные оптовые и отпускные цены на игристое, они поднимутся со 139 до 199 рублей и со 118 до 169 рублей соответственно.

В конце ноября сообщалось, что минимальную розничную цену планируют ввести и на тихие вина. Следует отметить, что представители бизнеса поддерживает эту идею и считают, что минимальная цена на вино не может быть ниже той, что установлена на шампанское.

Ранее редакция сообщала, что эксперты указывают на возвращение пандемийной модели поведения потребителей, когда люди заедают и запивают стресс.

Фото: pixabay.com — kasjanf

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика рост цен кризис бизнес алкогольная продукция


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