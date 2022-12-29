Новое время — новые правила. Это более чем актуально для рынка маркетинга

— В этом году мы столкнулись с двумя задачами. Во-первых, вышел ряд новых законов о рекламе, которые нужно было оперативно изучать и внедрять в свою работу, не теряя при этом эффективности. А во-вторых, произошло существенное сокращение количества инструментов для продвижения. И произошло это резко.

В связи с этим появилась потребность со стороны управляющих компаний начать самостоятельно разбираться в маркетинге и внедрять новые инструменты для того, чтобы бизнес работал.

Со стороны нашего комитета и государственной поддержки малого и среднего бизнеса мы провели 800 бесплатных консультаций для предпринимателей и организовали две конференции по маркетингу, которые суммарно собрали более 4000 слушателей по всей России.

Наша «Большая конференция по маркетингу 2.0» прошла в КНТ им. Маяковского, и собрала множество положительных отзывов, заняв первое место в народном голосовании, как самое полезное мероприятие Новосибирска. Мы не останавливаемся на этом и продолжаем нести свою миссию по поддержке малого и среднего бизнеса в России. Кстати, уже наметили даты новых конференций, следите за анонсами в нашей группе «ВКонтакте»!

Что касается маркетинга в 2023 году, то здесь мы подстраиваемся под реалии времени, придумываем новые инструменты продвижения, усиливаем старые. Если раньше было достаточно запустить таргет и получать заявки, то сейчас нужно постараться. Нужно не только привлечь клиента, но и влюбить его в себя, заинтересовать именно в долгосрочном сотрудничестве. Тут уже все выходит за рамки теории семи касаний. Новое время — новые правила.

Сейчас теория о том, что маркетинг возможен без вложений, уже не подходит. Каждому бизнесу в 2023 году нужна серьезная ревизия, чтобы оценить все инструменты, которые использовались для продвижения, усилить их, если они действительно приносили результат, убрать те, что не работают, и на их место внедрять новые. И обязательно проанализировать, на каких каналах продаж (а их более 100) есть ваш целевой клиент, а вас еще нет.

Впереди нас ждет интересное время! Поэтому хочется пожелать всем в 2023 году успехов, реализации своих целей и масштабирования своих возможностей.☺️