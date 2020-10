НГУ вошел в пятерку лучших российских вузов рейтинга U.S. News 2021

В институциональный рейтинг U.S. News Best Global Universities 2021 вошли 1748 вузов из 86 стран мира, публикуемая часть составила 1500 вузов. В этом году представлены 19 российских университетов, 15 из которых — университеты, входящие в Проект 5–100, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

Новосибирский государственный университет стал пятым среди лучших российских вузов, заняв 453-ю строчку. В первой тройке лучших российских университетов МГУ, МФТИ и «МИФИ».

Помимо Best Global Universities 2020, компания также публикует линейку предметных рейтингов U.S. News Best Global Universities Subject Rankings. Согласно результатам этого года, НГУ ранжируется в семи предметных рейтингах из 38.

Новосибирский государственный университет продвинулся вверх на 9 позиций в топ-100 предметного рейтинга «Физика» (46-я позиция), обеспечив таким образом себе место в топ-50. Кроме того, университет представлен в рейтинговом диапазоне 101–200: «Математика» (144-я позиция) и «Химия» (195-я позиция).

Рейтинг известен строгостью отбора и особым вниманием к общемировой репутации и академическим исследованиям университета. В этом году пул претендентов составили 1748 университетов из 86 стран. Напомним, чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics. Остальные участники попадают в пул по количеству публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science — необходимо преодолеть порог в 1250 статей за пятилетний период.

Фото редакции