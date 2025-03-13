В феврале в Новосибирске продано 88 апартаментов

В феврале 2025 года в Новосибирске приобретено 88 апартаментов на общую сумму 691 млн рублей. Месяцем ранее в городе было куплено 82 юнита по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 674 млн рублей (на 7% меньше). Для сравнения, в феврале прошлого года в Новосибирске было продано 119 апартаментов на 743 млн рублей.
— Таким образом, число реализованных юнитов уменьшилось на 26%, а выручка — на 7%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 218 тысяч рублей, что на 10,7% выше уровня февраля 2024 года (197 тыс. рублей за кв.м), — говорится в сообщении One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.
Больше всего сделок заключено на объектах: Freedom, «Аэрон», МАКИ, GAGARIN CITY и Land Lord. На них пришлось 97% всех продаж.
— Апартаменты остаются одним из самых надежных инструментов для вложений. Инвесторы сейчас делают ставку на продуманные концепции, где высокий сервис, безопасность и инфраструктура становятся ключевыми преимуществами, — отмечает коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников.
По данным One Company, стоимость квадратного метра в апартаментах за год выросла со 184,9 тыс. рублей до 204,9 тыс. рублей (на 11%).
Напомним, в 2024 году в Новосибирске было продано апартаментов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Это на 32,5% больше, чем в 2023 году. Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатировал, что доля апартаментов общем объеме продаж в 2024 году в регионе выросла с 6,2% до 8,6%.
— Основной причиной этого роста стала отмена массовой льготной ипотеки, а также опережающий рост арендных ставок относительно цены квадратного метра недвижимости. Не смотря на более высокие налоги и коммунальные платежи на апартаменты норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир, — подчеркнул эксперт.
При этом, законопроект о статусе апартаментов был внесен в Госдуму еще четыре года назад. Все это время депутаты откладывали принятие окончательного решения, призванного легализовать понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе. На январском пленарном заседании они окончательно отклонили данный законопроект.
Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС. Многоквартирное жилищное строительство противоречит решению задачи демографической политики страны.
Источник фото: freepik.com, автор- kamranaydinov
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