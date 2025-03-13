В феврале в Новосибирске продано 88 апартаментов

В феврале 2025 года в Новосибирске приобретено 88 апартаментов на общую сумму 691 млн рублей. Месяцем ранее в городе было куплено 82 юнита по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 674 млн рублей (на 7% меньше). Для сравнения, в феврале прошлого года в Новосибирске было продано 119 апартаментов на 743 млн рублей.

— Таким образом, число реализованных юнитов уменьшилось на 26%, а выручка — на 7%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 218 тысяч рублей, что на 10,7% выше уровня февраля 2024 года (197 тыс. рублей за кв.м), — говорится в сообщении One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Больше всего сделок заключено на объектах: Freedom, «Аэрон», МАКИ, GAGARIN CITY и Land Lord. На них пришлось 97% всех продаж.

— Апартаменты остаются одним из самых надежных инструментов для вложений. Инвесторы сейчас делают ставку на продуманные концепции, где высокий сервис, безопасность и инфраструктура становятся ключевыми преимуществами, — отмечает коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников.

По данным One Company, стоимость квадратного метра в апартаментах за год выросла со 184,9 тыс. рублей до 204,9 тыс. рублей (на 11%).

Напомним, в 2024 году в Новосибирске было продано апартаментов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Это на 32,5% больше, чем в 2023 году. Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатировал, что доля апартаментов общем объеме продаж в 2024 году в регионе выросла с 6,2% до 8,6%.

— Основной причиной этого роста стала отмена массовой льготной ипотеки, а также опережающий рост арендных ставок относительно цены квадратного метра недвижимости. Не смотря на более высокие налоги и коммунальные платежи на апартаменты норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир, — подчеркнул эксперт.

При этом, законопроект о статусе апартаментов был внесен в Госдуму еще четыре года назад. Все это время депутаты откладывали принятие окончательного решения, призванного легализовать понятия «многофункционального здания» в Градостроительном кодексе. На январском пленарном заседании они окончательно отклонили данный законопроект.

Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС. Многоквартирное жилищное строительство противоречит решению задачи демографической политики страны.