В России запустили интернет-портал для пациентов по вопросам обеспечения лекарствами

Биофармацевтическая компания Pfizer запустила информационный портал «Право на здоровье» для пациентов, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, сообщает издание такие «Такие дела».

На портале работает виртуальный ассистент — чат-бот, способный быстро определить раздел сайта, который поможет ответить на основные вопросы, касающиеся получения препаратов и необходимых для этого действий.

Также каждый посетитель может пройти тест, позволяющий узнать, есть ли у него право на бесплатные лекарства и какие именно, и получить доступную для скачивания памятку об основаниях для получения необходимой лекарственной терапии.

На портале собрана актуальная информация о работе врачебных комиссий, регулирующих назначение препаратов, о федеральных клиниках, которые оказывают высокотехнологичную помощь, сведения о порядке оформления инвалидности.

Кроме того, в специальном разделе собраны контакты и информация о пациентских организациях — сообществах, которые защищают интересы пациентов с определенными заболеваниями.