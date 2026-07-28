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Бизнес

В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

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При этом отечественные аналоги имеются не у всех средств

В Россельхознадзоре заявили о потенциальной опасности препаратов, используемых в ветеринарии, которые продают на маркетплейсах. Ведомство направило в Минсельхоз рекомендации по разработке нормативных актов для регулирования онлайн-торговли этими средствами. Речь в первую очередь идет о нелегальных препаратах, которые представлены без сопроводительной документации и маркировки на русском языке.

Инициатива проверить маркетплейсы и внедрить посерийный контроль поступила от «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая направила обращение в Россельхознадзор.

В Wildberries заявили, что лекарственные средства реализуются только через аптеки-партнеры с самовывозом. В Ozon утверждают, что рецептурные препараты доступны только в формате витрины. Исключения составляют средства от блох и клещей, доставка которых осуществляется продавцами напрямую.

Эксперты подтверждают наличие проблемы, но признают ее двойственность. С одной стороны, использовать такие препараты действительно опасно. С другой — у некоторых из них просто нет отечественных аналогов. Об этом говорит заместитель главного врача, врач общей практики, реаниматолог, анестезиолог клиники «Прометей» Никита Сологубов.

— Долгое время препараты, используемые в ветеринарии, завозили из-за рубежа. Поэтому ряд средств до сих пор не имеет отечественных аналогов. Ситуацию усугубляет то, что некоторые из них защищены патентами, что не позволяет производить аналоги. Поэтому и возникают ситуации, когда в работе с конкретным заболеванием часто не хватает необходимых действующих веществ, которые обладают большей эффективностью и являются, препаратами выбора, — говорит ветврач.

После введения санкций российские производители начали выпускать больше препаратов, и с каждым годом отечественных аналогов в ветеринарии становится все больше, но их по-прежнему недостаточно.

— Отечественные производители разрабатывают хорошие препараты. И их всё больше. Но, помимо того, что для их разработки нужно немало времени, так еще и клинические испытания растягивают процесс, — уточняет эксперт.

Никита Сологубов подтверждает, что использование препаратов с маркетплейсов, завезенных нелегально, опасно как для здоровья, так и для жизни животных.

— У многих из них нет сертификатов соответствия. В случае отравления животного даже претензии производителю предъявить не получится. Доказать, что товар оригинальный, а не «пустышка», тоже невозможно. Помимо этого, совершенно неизвестно, транспортировался ли препарат по всем правилам, с соблюдением температурного и влажностного режима, также, как и невозможно проконтролировать правильность хранения, — добавляет врач.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка ушла из ветеринарии и стала зооняней. 

Источник фото: magnific.com, автор- magnific

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : маркетплейсы лекарства животные Ветеринария

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Российские банки начали повышать ставки по среднесрочным и долгосрочным вкладам

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

После успешного опыта работы с участницами из разных уголков региона организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Новая программа, объединившая под своим крылом жительниц 20 муниципальных районов, ставит амбициозную цель: помочь женщинам не просто найти время для хобби, а превратить свои навыки и ремесла в реальный вклад в экономику и социальную жизнь малых городов и сел.

В фокусе программы — те, кто уже успел заявить о себе в регионе: выпускницы известного конкурса «Знай наших! Новосибирь» и постоянные участницы женских клубов, которые активно участвуют в мероприятиях в женских клубах при центрах занятости и районных администрациях. Всего планируется охватить не менее 320 человек. География впечатляет: от Баганского и Доволенского районов до Северного и Купинского.

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Новосибирские грузоперевозчики переходят на цифровые накладные

С 1 сентября в Новосибирской области, как и по всей России, участники логистических цепочек (грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы) обязаны перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД). Теперь вся сопроводительная документация будет оформляться и передаваться исключительно в цифровом виде, с использованием электронных подписей и фиксацией в государственной системе. Бумажные носители перестают быть основным юридическим подтверждением сделки.

Какие документы переходят в «цифру» с 1 сентября

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Школа в Клюквенном за 2,6 млрд не заинтересовала новосибирских застройщиков

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске не нашлось подрядчика для строительства школы за 2,6 миллиарда рублей. Конкурс на возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный признан несостоявшимся. По данным протокола, опубликованного на портале госзакупок, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Заказчиком строительства выступало АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Компании-подрядчику предстояло возвести четырехэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров на улице Подневича в Калининском районе. Проект предусматривал создание современного образовательного пространства с отдельными блоками для младших, средних и старших классов, безбарьерной средой и лифтами.

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Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Автор: Оксана Мочалова

Региональное правительство ведет переговоры о строительстве новых логистических хабов для федеральных ритейлеров. Речь идет о создании распределительных центров (РЦ) для сети «Магнит» и холдинга X5 Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик»). О планах по расширению торговой инфраструктуры 27 июля доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

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Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Автор: Оксана Мочалова

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ООО «Водоканал» города Искитима. Соответствующая запись о решении ФНС появилась 27 июля в сервисе «Контур.Фокус».

По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

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