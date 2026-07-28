В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

В Россельхознадзоре заявили о потенциальной опасности препаратов, используемых в ветеринарии, которые продают на маркетплейсах. Ведомство направило в Минсельхоз рекомендации по разработке нормативных актов для регулирования онлайн-торговли этими средствами. Речь в первую очередь идет о нелегальных препаратах, которые представлены без сопроводительной документации и маркировки на русском языке.

Инициатива проверить маркетплейсы и внедрить посерийный контроль поступила от «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая направила обращение в Россельхознадзор.

В Wildberries заявили, что лекарственные средства реализуются только через аптеки-партнеры с самовывозом. В Ozon утверждают, что рецептурные препараты доступны только в формате витрины. Исключения составляют средства от блох и клещей, доставка которых осуществляется продавцами напрямую.

Эксперты подтверждают наличие проблемы, но признают ее двойственность. С одной стороны, использовать такие препараты действительно опасно. С другой — у некоторых из них просто нет отечественных аналогов. Об этом говорит заместитель главного врача, врач общей практики, реаниматолог, анестезиолог клиники «Прометей» Никита Сологубов.

— Долгое время препараты, используемые в ветеринарии, завозили из-за рубежа. Поэтому ряд средств до сих пор не имеет отечественных аналогов. Ситуацию усугубляет то, что некоторые из них защищены патентами, что не позволяет производить аналоги. Поэтому и возникают ситуации, когда в работе с конкретным заболеванием часто не хватает необходимых действующих веществ, которые обладают большей эффективностью и являются, препаратами выбора, — говорит ветврач.

После введения санкций российские производители начали выпускать больше препаратов, и с каждым годом отечественных аналогов в ветеринарии становится все больше, но их по-прежнему недостаточно.

— Отечественные производители разрабатывают хорошие препараты. И их всё больше. Но, помимо того, что для их разработки нужно немало времени, так еще и клинические испытания растягивают процесс, — уточняет эксперт.

Никита Сологубов подтверждает, что использование препаратов с маркетплейсов, завезенных нелегально, опасно как для здоровья, так и для жизни животных.

— У многих из них нет сертификатов соответствия. В случае отравления животного даже претензии производителю предъявить не получится. Доказать, что товар оригинальный, а не «пустышка», тоже невозможно. Помимо этого, совершенно неизвестно, транспортировался ли препарат по всем правилам, с соблюдением температурного и влажностного режима, также, как и невозможно проконтролировать правильность хранения, — добавляет врач.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирячка ушла из ветеринарии и стала зооняней.