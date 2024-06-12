Летевший из Новосибирска самолет не смог сесть из-за собаки

Борт авиакомпании S7, выполнявший рейс «Новосибирск-Чита» не смог приземлиться в аэропорту назначения. Причиной стала бегающая по взлетной полосе собака. Авиаинцидент произошел в ночь на 11 июня.

— По команде диспетчера воздушное судно ушло на второй круг по причине занятости ВПП, — сообщает Телеграм-канал Aviaincident.

В итоге Боинг-738 благополучно сел а аэропорту забайкальской столицы, но с задержкой в 16 минут.

Ранее редакция сообщала о том, что пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером при посадке в новосибирском Толмачево. Нештатная ситуация произошла с рейсом SBI5338 по маршруту Красноярск– Новосибирск.