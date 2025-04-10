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Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске завершат к 25 июля

  • 10/04/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
На завершение метро «Спортивная» в Новосибирск выделили еще 436 млн рублей
На финальные работы мэрия заложила 436 млн рублей

Мэрия Новосибирска объявила второй тендер на поиск подрядчика для завершения строительства станции метр «Спортивная». Стартовая цена контракта составляет 436 млн рублей. Итоги муниципалитет планирует подвести в конце апреля.

В списке работ, которые должен выполнить победитель, связаны с установкой электрооборудования, внутреннего электроосвещения, устройств связи для маломобильных групп населения, устройств контроля прохода в тоннели, освещение эстакады метромоста после завершения строительства станции метро «Спортивная» и т.д. Срок окончания выполнения работ по контракту – 25 июля 2025 года.

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

В марте мэрия провела первые торги на достройку станции «Спортивная». Подрядчиком стала компания ООО «Акви Технолоджи». Она ведет монтаж систем, которые будут обеспечивать безопасность будущих пассажиров станции. Компания должна завершить работы к середине июля.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС. Из-за задержки с вводом в эксплуатацию метро «Спортивная» болельщики вытаптывают газоны, так как не вмещаются в отведенные тротуары, когда идут после матчей. 

Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : тендер метро "Спортивная"


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