Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске завершат к 25 июля

Мэрия Новосибирска объявила второй тендер на поиск подрядчика для завершения строительства станции метр «Спортивная». Стартовая цена контракта составляет 436 млн рублей. Итоги муниципалитет планирует подвести в конце апреля.

В списке работ, которые должен выполнить победитель, связаны с установкой электрооборудования, внутреннего электроосвещения, устройств связи для маломобильных групп населения, устройств контроля прохода в тоннели, освещение эстакады метромоста после завершения строительства станции метро «Спортивная» и т.д. Срок окончания выполнения работ по контракту – 25 июля 2025 года.

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

В марте мэрия провела первые торги на достройку станции «Спортивная». Подрядчиком стала компания ООО «Акви Технолоджи». Она ведет монтаж систем, которые будут обеспечивать безопасность будущих пассажиров станции. Компания должна завершить работы к середине июля.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы недовольны состоянием инфраструктуры у ЛДС. Из-за задержки с вводом в эксплуатацию метро «Спортивная» болельщики вытаптывают газоны, так как не вмещаются в отведенные тротуары, когда идут после матчей.