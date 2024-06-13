В селе Марусино до конца года построят новую школу

Благодаря нацпроекту «Образование» в селе Марусино строится новая школа, которая рассчитана на 550 учеников. На сегодняшний день здание готово более чем на 75 %: подрядчик – ООО «АМТ-ГРУПП» осуществляет внутреннюю отделку помещений, обустраивает внутренние и наружные инженерные сети, благоустраивает прилегающую территорию.
По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, за последние несколько лет в районе были построены семь врачебных амбулаторий, две школы, на 1 100 мест каждая, в селе Верх-Тула и в поселке Восход. В настоящее время ведется строительство одновременно трех школ: в поселке Элитный, и в селах Толмачево и Марусино. После ввода их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых школьных мест.
— Строительство всех трех школ по планам должно быть завершено до конца 2024 года, сегодня строители работают в полную силу, чтобы успеть основные работы выполнить в теплое время, каждый объект находится на постоянном контроле правительства региона, — сказал Алексей Колмаков.
В соответствии с проектом, в здании новой школы площадью более 13 тысяч кв.м. обустроят два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажерный зал, актовый зал на 330 мест, учебные кабинеты, мастерские с инструментальными, лаборантские, профильный инженерно-технологический кабинет. Для развития творческих талантов детей в школе запроектированы фото- и телестудии.
Фото с сайта правительства НСО. Автор фото: Екатерина Гринченко
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