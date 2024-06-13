34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Налоговые поправки включают три блока новаций.

Пятиступенчатая шкала НДФЛ

Как рассказал в своем докладе заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, первый блок изменений касается масштабирования принципа прогрессии в НДФЛ. Минфин предлагает установить пятиступенчатую шкалу НДФЛ вместо так называемой плоской. Для доходов ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней — 13%, от 2,4 до 5 млн рублей предложено установить 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20% и для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Виталий Голубенко уточнил, что бОльшую часть жителей Новосибирской области нововведения не затронут.

— Если говорить комплексно, то по повышенным ставкам в Новосибирской области, исходя из данных Федеральной налоговой службы, смогут уплачивать налог на доходы физических лиц только 34 тысячи человек. Это примерно 3% от общего количества трудящихся в Новосибирской области, — отметил он.

Упрощенная система налогообложения и вычеты

Второй блок нововведений — вычеты для бизнеса с высоким уровнем инвестиций и для граждан с невысоким уровнем дохода.

Так, с 2025 года размера предложено поднять стандартный налоговый вычет на второго ребенка до 2800 рублей (сейчас 1400 рублей), на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей (сейчас — 3 тысячи рублей).

Существенные изменения ждут предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения.

— В нашем регионе, как, наверное, нигде в других субъектах Российской Федерации, доля субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее высока. Изменения достаточно позитивны, — прокомментировал Виталий Голубенко.

С 2025 года меняются условия для перехода на УСН. Организация сможет начать применять ее, если: максимальный порог доходов в год не превышают 450 млн руб., средняя численность работников не более 130 человек, а остаточная стоимость основных средств не более 200 млн руб.

Кроме того, будет исключена норма о переходных повышенных ставках УСН. Все упрощенцы будут платить налог по ставке 6% либо 15% в зависимости от выбранного режима налогообложения.

При этом, упрощенцы, чьи доходы превысили 60 млн рублей, будут автоматически лишаться права на освобождение от исполнения обязанностей НДС-плательщика.

— Новации налогового законодательства у нас не будут затрагивать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, — добавил Голубенко.

По его словам, этим категориям режим налогообложения не будет меняться до 2028 года.

Повышение налога на прибыль

С 2025 года общую ставку по налогу на прибыль планируют поднять с 20% до 25%. По мнению законодателей, это позволит отказаться от введенных курсовых экспортных пошлин, которые не учитывают финансовые результаты компаний и увеличивают потребность в оборотном капитале.

По словам министра финансов региона, законодательство предусматривает также дополнительную возможность на получение льгот по налогу на прибыль в секторах инновационной и инвестиционной деятельности.

Виталий Голубенко добавил, что все дополнительные ставки, которые вводятся налоговым законодательством, согласно проекту бюджетного кодекса Российской Федерации, будут аккумулироваться в федеральном бюджете.

— Наверное, на сегодняшний день, когда наша страна проходит достаточно серьезные циклы экономической трансформации, это объективно, потому что распределение налоговой нагрузки по субъектам Российской Федерации будет меняться. И на старте таких нововведений, конечно, лучше аккумулировать ресурсы в одном бюджете. Это позволит более объективно их задействовать на реализацию национальных целей и стратегических задач, которые достаточно емкие, достаточно ответственные.

Член комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Александр Козлов поинтересовался у министра финансов, обсуждались ли планируемые изменения с бизнесом?

—Обсуждалось достаточно активно и продолжительно. Прежде всего на федеральном уровне. Парламентские слушания, которые проходили в конце мая, показали, что вопрос бизнеса, это понимание, скажем так, налоговых отношений или фискальных отношений с государством на ближайшую перспективу. Все представители бизнеса, и малого, и крупного, подтвердили свою готовность работать в едином экономическом коридоре, — ответил Виталий Голубенко.

Больше всего вопросов и предложений депутаты высказали по нововведениям, связанным с НДФЛ. Заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального Заксобрания Сергей Левшенков предложил не повышать ставку для категории граждан с доходом до 5 млн рублей.

— Законопроектом предлагается для граждан, чей доход составляет от 2,4 миллиона рублей до 5, повысить налоговую ставку до 15%. На самом деле этот доход, 200 тысяч рублей, это не такие уже сверхдоходы. Граждане содержат детей, платят ипотеку, поддерживают родителей. Поэтому считаем, что для этой категории людей справедливо было бы оставить текущую налоговую ставку. Отдельной строчкой стоит рассмотреть это налог на прибыль для предпринимателей, — отметил он.

А заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов напомнил, что в регионе останется лишь часть налоговых поступлений.

— Безусловно, надо эти законопроекты поддерживать, но было бы справедливо, если бы весь доход от НДФЛ по-прежнему оставался в регионах. Для решения актуальных вопросов, стоящих перед обществом, на мой взгляд, не обязательно часть НДФЛ загонять в центр, а затем возвращать в регионы, — отметил он.

В результате, законопроект поддержали 63 депутата из 64 присутствующих. Один депутат не голосовал.

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