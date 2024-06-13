Рекламодателям

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

  • 13/06/2024, 16:54
Автор: Оксана Мочалова
34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам
Депутаты регионального парламента поддержали корректировки в налоговое законодательство, предложенные федеральным центром.

Налоговые поправки включают три блока новаций.

Пятиступенчатая шкала НДФЛ

Как рассказал в своем докладе заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, первый блок изменений касается масштабирования принципа прогрессии в НДФЛ. Минфин предлагает установить пятиступенчатую шкалу НДФЛ вместо так называемой плоской. Для доходов ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней — 13%, от 2,4 до 5 млн рублей предложено установить 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20% и для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Виталий Голубенко уточнил, что бОльшую часть жителей Новосибирской области нововведения не затронут.

— Если говорить комплексно, то по повышенным ставкам в Новосибирской области, исходя из данных Федеральной налоговой службы, смогут уплачивать налог на доходы физических лиц только 34 тысячи человек. Это примерно 3% от общего количества трудящихся в Новосибирской области, — отметил он.

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Источник: презентация Минфина Новосибирской области

Упрощенная система налогообложения и вычеты

Второй блок нововведений — вычеты для бизнеса с высоким уровнем инвестиций и для граждан с невысоким уровнем дохода.

Так, с 2025 года размера предложено поднять стандартный налоговый вычет на второго ребенка до 2800 рублей (сейчас 1400 рублей), на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей (сейчас — 3 тысячи рублей).

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Источник: презентация Минфина Новосибирской области

Существенные изменения ждут предпринимателей, которые пользуются упрощенной системой налогообложения.

— В нашем регионе, как, наверное, нигде в других субъектах Российской Федерации, доля субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее высока. Изменения достаточно позитивны, — прокомментировал Виталий Голубенко.

С 2025 года меняются условия для перехода на УСН. Организация сможет начать применять ее, если: максимальный порог доходов в год не превышают 450 млн руб., средняя численность работников не более 130 человек, а остаточная стоимость основных средств не более 200 млн руб.

Кроме того, будет исключена норма о переходных повышенных ставках УСН. Все упрощенцы будут платить налог по ставке 6% либо 15% в зависимости от выбранного режима налогообложения.

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Источник: презентация Минфина Новосибирской области

При этом, упрощенцы, чьи доходы превысили 60 млн рублей, будут автоматически лишаться права на освобождение от исполнения обязанностей НДС-плательщика.

— Новации налогового законодательства у нас не будут затрагивать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, — добавил Голубенко.

По его словам, этим категориям режим налогообложения не будет меняться до 2028 года.

Повышение налога на прибыль

С 2025 года общую ставку по налогу на прибыль планируют поднять с 20% до 25%. По мнению законодателей, это позволит отказаться от введенных курсовых экспортных пошлин, которые не учитывают финансовые результаты компаний и увеличивают потребность в оборотном капитале.

По словам министра финансов региона, законодательство предусматривает также дополнительную возможность на получение льгот по налогу на прибыль в секторах инновационной и инвестиционной деятельности.

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Источник: презентация Минфина Новосибирской области

Виталий Голубенко добавил, что все дополнительные ставки, которые вводятся налоговым законодательством, согласно проекту бюджетного кодекса Российской Федерации, будут аккумулироваться в федеральном бюджете.

34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам

Источник: презентация Минфина Новосибирской области

— Наверное, на сегодняшний день, когда наша страна проходит достаточно серьезные циклы экономической трансформации, это объективно, потому что распределение налоговой нагрузки по субъектам Российской Федерации будет меняться. И на старте таких нововведений, конечно, лучше аккумулировать ресурсы в одном бюджете. Это позволит более объективно их задействовать на реализацию национальных целей и стратегических задач, которые достаточно емкие, достаточно ответственные.

Член комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Александр Козлов поинтересовался у министра финансов, обсуждались ли планируемые изменения с бизнесом?

—Обсуждалось достаточно активно и продолжительно. Прежде всего на федеральном уровне. Парламентские слушания, которые проходили в конце мая, показали, что вопрос бизнеса, это понимание, скажем так, налоговых отношений или фискальных отношений с государством на ближайшую перспективу. Все представители бизнеса, и малого, и крупного, подтвердили свою готовность работать в едином экономическом коридоре, — ответил Виталий Голубенко.

Больше всего вопросов и предложений депутаты высказали по нововведениям, связанным с НДФЛ.  Заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального Заксобрания Сергей Левшенков предложил не повышать ставку для категории граждан с доходом до 5 млн рублей.

— Законопроектом предлагается для граждан, чей доход составляет от 2,4 миллиона рублей до 5, повысить налоговую ставку до 15%. На самом деле этот доход, 200 тысяч рублей, это не такие уже сверхдоходы. Граждане содержат детей, платят ипотеку, поддерживают родителей. Поэтому считаем, что для этой категории людей справедливо было бы оставить текущую налоговую ставку. Отдельной строчкой стоит рассмотреть это налог на прибыль для предпринимателей, — отметил он.

А заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов напомнил, что в регионе останется лишь часть налоговых поступлений.

— Безусловно, надо эти законопроекты поддерживать, но было бы справедливо, если бы весь доход от НДФЛ по-прежнему оставался в регионах. Для решения актуальных вопросов, стоящих перед обществом, на мой взгляд, не обязательно часть НДФЛ загонять в центр, а затем возвращать в регионы, — отметил он.

В результате, законопроект поддержали 63 депутата из 64 присутствующих. Один депутат не голосовал.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о корректировках в налоговое законодательство и их последствиях для бизнеса.  

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp, диаграммы из презентации Минфина Новосибирской области

99

Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : НДФЛ налоговое законодательство налог на прибыль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Карпекин, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП)

Сергей Карпекин: Аудиторов нужно приравнять по статусу и ответственности к нотариусам

Это позволит снять риски недобросовестной конкуренции и уйти от махинаций с аудитом финансовой отчетности компаний.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Олег Хорошунов уходит из мэрии Новосибирска
13/06/24 17:34
Бизнес Власть
Аномальную жару обещают жителям Новосибирской области с 13 по 17 июня
13/06/24 17:16
Общество
«Взял деньги и дорогой автомобиль»: в СК рассказали об обвинении первому замглавы ТУАД Константину Громенко
13/06/24 17:11
Происшествия
34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам
13/06/24 16:54
Власть Экономика
В селе Марусино до конца года построят новую школу
13/06/24 16:38
Власть
Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города
13/06/24 16:34
Флот «Юрент» в Новосибирске составит 2500 самокатов
13/06/24 16:23
Бизнес Власть Общество
Новосибирцу присвоено звание генерала в Таджикистане
13/06/24 16:11
Общество
Некоторые банки Новосибирска приостановили продажу долларов и евро
13/06/24 15:45
Бизнес Власть Финансы
Губернатор Новосибирской области заявил о заинтересованности региона в расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС
13/06/24 15:39
Власть
Гастроэнтеролог рассказала новосибирцам, как собрать аптечку для отпуска
13/06/24 15:11
Общество
В Новосибирске задержали первого замглавы ТУАД Константина Громенко
13/06/24 15:07
Происшествия
72-летний рыбак три дня прожил на острове в Новосибирске с сердечным приступом
13/06/24 15:02
Происшествия
Директора лесхоза оштрафовали за продажу дорогих дров в Новосибирской области
13/06/24 14:37
Общество Право&Порядок
Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата
13/06/24 14:15
Недвижимость
Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске
13/06/24 13:47
Происшествия
В Новосибирске мужчина пытался взять 2 млн в кредит по чужому паспорту
13/06/24 13:28
Происшествия
Пенсионерке, пострадавшей от мошенников, вернули почти 150 тысяч рублей
13/06/24 13:21
Право&Порядок
«Только статус бесполезен»: эксперты оценили слухи о Новосибирске в роли третьей столицы России
13/06/24 12:48
Бизнес Власть Общество
За стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию
13/06/24 12:12
Общество Право&Порядок
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00
Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»
10/06/24 13:33
Три популярных тарифа обслуживания счёта среди сибирских предпринимателей
10/06/24 11:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска