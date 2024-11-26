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Склад Мегамаркета на месте ИКЕИ откроется в Новосибирске до конца ноября

  • 26/11/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Склад Мегамаркета на месте ИКЕИ откроется в Новосибирске до конца ноября
Маркетплейс займет все площади, где ранее дислоцировался гипермаркет шведской торговой сети

В полной мере склад «Мегамаркета» заработает в торговом центре «МЕГА» в Новосибирске до конца ноября. Об этом на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе ТЦ «МЕГА».

Как уточнили в компании, склад будет предназначен для хранения продукции, пользующейся высоким частотным спросом: косметики, детских игрушек, канцтоваров, товаров для дома, DIY-продукции, автомобильных принадлежностей, сезонных товаров и товаров, подходящих под допустимые габариты.

— Сотрудничество сети торговых центров с одним из крупнейших игроков e-commerce позволит разработать инновационную фиджитал бизнес-модель и представить рынку эффективную коллаборацию на стыке онлайн и оффлайн, — заявили в пресс-службе. — В настоящее время мы прорабатываем форматы возможного взаимодействия.

В компании подчеркнули, что «Мегамаркет» займет все высвобожденные площади ИКЕА в 14 торговых центрах «МЕГА».

Первые склады экспресс-доставки в торговых центрах «МЕГА» «Мегамаркет» открыл в октябре. Это были ТЦ, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Адыгее.

Напомним, в сентябре 2023 года 14 торговых центров «МЕГА», в том числе расположенный в Новосибирске, купил «Газпромбанк». В апреле 2024 года стало известно, что «Мегамаркет» планирует арендовать площади, которые ранее занимала ИКЕА, для своих складов. Речь шла о недвижимости 400,7 тыс. кв. м. Маркетплейс планировал запустить в этих локациях классическую модель ПВЗ.

ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры «МЕГА» и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года.

«Мегамаркет» ранее работал под брендом «Сбермегамаркет». Ребрендинг прошел летом 2023 года. По данным 2ГИС, в Новосибирске 72 пункта выдачи заказов маркетплейса. Для сравнения, у Ozon —  902, Wildberries —  801.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск вошел в топ регионов России по росту числа покупок на маркетплейсах. На долю «Мегамаркет», по итогам первого полугодия 2024 года, приходилось 3% от оборота, и 1% от проведенных транзакций.

Фото: архив Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ПВЗ Мегамаркет маркетплейс Икеа


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