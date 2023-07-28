В шести районах Новосибирска превышено значение формальдегида

В шести районах Новосибирска 26-27 июля была превышена концентрация формальдегида в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС.

Самым грязным оказался воздух в Кировском районе города, где уровень формальдегида был в 1,9 раз выше допустимых значений. В Заельцовском, Центральном, Железнодорожном, Дзержинском и Советском концентрация этого ядовитого вещества в воздухе превышала ПДК в 1,4 раза.

Вдыхание паров формальдегида может привести к раздражению слизистых оболочек и дыхательных путей.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 28 июля, в Новосибирске переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза с температурой +26..+28 градусов. Западный ветер от 5-10 метро в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что в выходные новосибирцев ожидают дожди.