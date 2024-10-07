В трех регионах Сибири упал спрос на учителей

За девять месяцев 2024 года в Сибирском ФО было открыто 8,2 тыс. вакансий для педагогов. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru «Люди в цифрах». Большая часть из них — 29% — открыта в Новосибирской области. На втором месте Красноярский край — 18%.

При этом, по сравнению с 2023 годом, спрос на учителей в округе вырос всего на 2%. В Новосибирской области рост спроса составил 8%. Для сравнения, в Республике Хакассия — 26%. В тоже время, в трех регионах Сибири потребность в учителях сократилась: в Республике Алтай (-5%), на Кузбассе (-3%) и в Омской области (-2%).

Самые высокие зарплаты в округе педагогам готовы платить работодатели Новосибирской области от 34 483 — 63 218 рублей (год назад 30 000 — 57 471 руб.). На втором месте Красноярский край (34 483 — 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 — 57 471 рублей). Наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири предлагают учителям в Республике Алтай (26 939 — 34 741 рублей) и Алтайском крае (25 436 — 45 977 рублей). В Омской области «вилка зарплат» составляет 26 437 — 45 977, на Кузбассе — 30 000 — 54 023.

Напомним, на минувшей неделе начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказывал, что в школах города не хватает около 800 учителей, несмотря на всесторонние меры поддержки, оказываемые начинающим специалистам на всех уровнях. Самыми дефицитными считаются учителя математики, физики, русского и иностранного языка, а также начальных классов. В целом по области незакрыто около 1000 вакансий в школах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским педагогам к концу 2024 года обещают повысить зарплату.