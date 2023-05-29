Новосибирский ресторатор пожаловалась на воровство цветов с летней веранды

— У меня воруют цветы, перец, которые мы высаживаем в горшках для украшения нашей веранды и крыльца. Каждый вечер сотрудники вынуждены заносить их внутрь, а это 30 довольно тяжелых горшков, и утром снова выносить. Я понимаю, что это вредно для цветов, но мы делаем это для того, чтобы не приехать утром к пустому крыльцу, где все будет вандально разрушено, — сообщила на пресс-конференции основатель винного ресторана «Библиотека» и ресторанный консультант Наталья Ильина.

Она рассказала, что лично была свидетелем такого прецедента: на ее глазах прохожие вырвали из горшка петунию, бросили ее и пошли дальше.

— Обидно, потому, что предприниматели тратят на украшение время, деньги, — добавила ресторатор.

— На мой взгляд, чем больше будет красоты, тем меньше она будет бросаться в глаза тем, у кого с головой немного проблемно. Не хочется, чтобы красоту, которую мы делаем, разрушали. Если все в обязательном порядке будут делать красиво около своих магазинов, кафе, то и мой сад в горшках не унесут, — подчеркнула Наталья Ильина.

Наталья Ильина предложила, чтобы все предприниматели, чьи магазины, кафе и т.д. находятся в центральной части города, украшали свои входные группы. В качестве примера Наталья Ильина привела Красноярск, где «фонтанный мэр» обязал бизнес сделать фонтаны на улицах около своих предприятий. А также Москвы, где всех предпринимателей, работающих в центральной части города, обязали повесить на фасады гигантскую петунию.

В этом году Наталья Ильина вновь решила украсить ресторан цветами, которые планирует высаживать сама, не прибегая к помощи специалистов. Ресторатор готовится повторить прошлогодний эксперимент с украшением веранды огуречными плетями. В прошлом году ими заменили виноград, и посетителям эта новинка очень понравилась. Ильина рассказала, что гости с удовольствием срывали и ели огурчики.

— Они не успевают напитаться ртутью от дороги. Я тоже ела — жива, здорова и красива. Огурчики были очень вкусные, — добавила она.

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