Новосибирский Гастроинкубатор отметил пятый день рождения

«Школа кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» отметила свой 5 день рождения. На мероприятие были приглашены представители власти, партнеры, а также ученики, которые обучались и достигли больших успехов.

Гастроинкубатор — единственная, профессионально оснащенная кулинарная школа в Сибири, занимающая почти триста квадратных метров в центре Новосибирска и имеющая образовательную лицензию.

Это уникальный образовательный и развивающий проект, который помогает научиться, действительно хорошо готовить — на уровне шеф-повара, или просто приятно и с пользой привести время, заодно узнав что-то новое. Важно: в «Гастроинкубаторе» учат не только профессионалов, которые хотят повысить свою квалификацию, но и любителей, увлеченных гастрономией разных возрастов.

В основе проекта уникальный опыт его создателей, шеф-повара Николая Ильина, за плечами которого более двадцати пяти лет работы на самых разных кухнях мира. За это время Николай открыл 43 ресторана в разных странах, получал опыт на кухнях Дубая, Берлина, Москвы, Парижа, Сиены, Бангкока; учился и работал с мишленовскими поварами, кормил звезд российской и зарубежной эстрады и Галины Ильиной, председателя правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири и организатора масштабных событий и образовательных отраслевых проектов.

Помимо обучения, Гастроинкубатор организовывает мероприятия для индустрии гостеприимства: саммиты, форумы, фестивали и чемпионаты.

Так в августе 2022 года Гастроинкубатор организовал масштабный гастрономический фестиваль «В Сибири – Есть!» который посетили более ста тысяч человек. Впервые в Новосибирске на одной площадке собрались и продемонстрировали свои концептуальные локации региональные производители, рестораторы, отельеры, туроператоры и ремесленники. Главная идея фестиваля – показать жителям и гостям города, какой многообразной и туристически привлекательной может быть Новосибирская область.

За 5 лет работы «Гастроинкубатор» выпустил более 3000 учеников из 8 регионов России и получил огромное количество положительных отзывов, организовал банкетную площадку и свой кейтеринг.

Юбилей стал неким подведением промежуточных итогов развития школы за 5 лет существования.

На мероприятии была учреждена и вручена премия «Золотая кастрюля» за особый вклад в развитие школы, фуршет был создан на основе блюд региональной кухни, а Николай Ильин провел мастер-класс по приготовлению этих блюд.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская школа рестораторов взяла первое место на российском конкурсе.