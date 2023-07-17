В Новосибирске раскрыли картель на 50 млн рублей на торгах по ремонту моста

Управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло картельный сговор ООО «ЛАЙФ-КОМПАНИ», ООО СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д.А на торгах по ремонту моста реки Каменка на улице Сибревкома в Новосибирске. Об этом сообщили в ведомстве.

—Добросовестные участники торгов были введены в заблуждение резким снижением цены и отказались от конкурентной борьбы. В последствии это позволило ООО СУ «СибСтрой» заключить контракт по приемлемой для него цене в 50 000 000 рублей, при начальной (максимальной) ценой контракта 50 194 202,40 рублей, — говорится в сообщении.

В УФАС уточнили, что компании использовали схему «таран» (стратегия выдворения добросовестных участников с аукциона).

Суть схемы: участники сговора снижают цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных поставщиков отказаться от дальнейшей борьбы. При рассмотрении вторых частей заявок обнаруживается, что компании-«тараны» не соответствуют требованиям документации и их заявки отклоняются.

Третий участник сговора (победу которого обеспечивают демпингующие компании), на последних минутах аукциона делает предложение, незначительно отличающееся от начальной цены контракта, и побеждает в торгах.

Отмечается, что организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Используется в антимонопольной сфере, например, при нарушении закона о конкуренции.

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