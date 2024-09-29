В Сибири выросло производство мебели

В июле-августе 2024 года сибирские производители мебели отмечали увеличение спроса на продукцию и наращивали ее выпуск. Некоторые предприятия загружены заказами до конца года. Высокий спрос на мебель эксперты Сибирского ГУ ЦБ связывают с ускоренными темпами ввода жилья.

— Производство мебели в Сибири выросло на 12%. Значительный рост показали категории, которые нужны для новостроек — это кухонная мебель и матрасы, — отметил эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

По данным Росстата, в январе-августе 2024 года в Новосибирской области были построены 1,7 млн квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 14,5% меньше, чем за 8 месяцев 2023 года. Идущая на втором месте в СФО по вводу жилья Иркутская область отстает от Новосибирской на 58,9%, отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Объем сданных МКД в регионе снизился к результатам соответствующего периода 2023 года на 32%, по итогам полугодия отставание составляло 37,5%, — комментирует Николаев. — Объем ИЖС вырос к аналогичному периоду прошлого года на 22,9% ― с 654,9 до 804,6 тысячи квадратных метров.

В Сибирском ГУ ЦБ также сообщили, что предприятия отрасли отмечают высокий спрос на мебель из натурального дерева и рост заказов на аутентичную продукцию из местного сырья для туристических объектов. Напомним, в этом году в регионе открылось несколько глэмпинговых проектов, расширяется инфраструктура для приема и отдыха туристов.

Выросло производство мебели для коммерческого использования.

— Так, производитель театрально-концертной мебели заключил крупный госконтракт с региональным театром и в январе-июле увеличил объем производства на 25% г/г. Производственные мощности полностью загружены до конца года, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ. — В рамках госпрограммы еще один производитель начнет поставки мебели для людей с ограниченными возможностями в школы и интернаты региона.

Как отмечают компании отрасли, опрошенные экспертами банка, росту продаж способствует развитие онлайн-сервисов. Так, у производителя корпусной мебели увеличился объем заказов после размещения информации в соцсетях и на маркетплейсе.

По данным экспертов банка, цены у сибирских мебельщиков умеренно растут. Среди причин роста участники рынка называют повышение издержек на логистику и оплату труда. При этом расширение производства в этой сфере сдерживает дефицит кадров.

По данным 2ГИС, в рубрике «Производство мебели» в Новосибирске зарегистрированы 1305 компаний.

В опросе Банка России в августе 2024 года приняло участие 11 841 предприятие по всей России, около 300 из них — из Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что маркетплейсы создают онлайн-витрины с продукцией новосибирских производителей. На некоторых площадках ассортимент составляет несколько десятков тысяч товаров.