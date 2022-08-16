В Сибири задержан организатор незаконной торговли краснокнижной рыбой и черной икрой

Сотрудники полиции задержали организатора и 11 членов преступной группы по подозрению в незаконной добыче и обороте рыбы и икры на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным полиции, злоумышленники вылавливали рыбу, принадлежащую к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в реках Обь, Кеть и Чулым. Незаконно добытые водные биоресурсы хранились в специально оборудованных холодильных камерах.

Для того, чтобы придать своим действиям законный вид, злоумышленники создали и зарегистрировали в налоговом органе компанию, основной деятельностью которой являлась торговля речной рыбой.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и 11 участников группы. Двое из них — выходцы из стран Средней Азии, — сказано в сообщении

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Все они дали признательные показания.

— На территории Каргасокского и Шегарского районов Томской области и города Томска проведены обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Изъято более 1,5 тысячи особей стерляди, 100 сибирских осетров, восемь нельм и 20 килограммов черной икры. Обнаружены орудия лова и денежные средства, имеющие доказательственное значение. По предварительным данным, сумма ущерба может превышать 30 миллионов рублей, —рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее редакция сообщала, что в отношении полицейских в Новосибирске возбуждено уголовное дело за браконьерство.