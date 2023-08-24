Центр Новосибирска перекроют 9 сентября

В Новосибирске перекроют более десятка улиц в центре города 9 сентября. Ограничения движения связаны с 26-м Новосибирским полумарафоном Александра Раевича.

Период перекрытий заявлен с 7:00 до 18:00. Список улиц, на которых ограничат движение можно посмотреть здесь.

В забеге примут участие не только профессиональные спортсмены, но и любители. Организаторы подготовили для последних специальную дистанцию.

Также стоит обратить внимание, что 9 сентября в городе будет проводится Парад российского студенчества. Поэтому еще несколько дорог будут также перекрыты с 7:00 до 22:30. Полный список перечислен в постановлении мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на две полосы сузят улицу Советское шоссе.