В Новосибирской области электричка сбила 15-летнего подростка в наушниках

В Новосибирской области транспортные полицейские выясняют обстоятельства травмирования 15-летнего подростка на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Утром 9 сентября в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что вблизи остановочного пункта Обское море электропоездом травмирован человек.

Пострадавшим оказался 15-летний подросток.

— Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С различными травмами его доставили в одно из лечебных учреждений, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что он находился в наушниках.

Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

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